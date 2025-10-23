為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中爆非洲豬瘟！4頭豬流入彰化1頭退回、3頭再轉6縣市 多數已下肚

    2025/10/23 13:40 記者張聰秋／彰化報導
    台中梧棲豬有4頭流入彰化，1頭退回，另外3頭經由肉品市場分切與包裝，再以生肉流向下游零售商，零售商又流向其他6個縣市。圖為情境照，傳統市場販售溫體豬肉。（記者張聰秋攝）

    台中梧棲豬有4頭流入彰化，1頭退回，另外3頭經由肉品市場分切與包裝，再以生肉流向下游零售商，零售商又流向其他6個縣市。圖為情境照，傳統市場販售溫體豬肉。（記者張聰秋攝）

    台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該場有28頭豬隻流向台中、彰化及嘉義等地，其中有4頭被賣到彰化縣。彰化縣衛生局今天證實確有此事，不過，這4頭當中有1頭又退回台中市，另外3頭被屠宰後再由縣內的2家肉品加工廠分切成生肉，再流向下游零售商，零售商分佈在6個縣市超市、市場等零售點都有，包含新北市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市等地，多數恐已被消費者吃下肚了。

    彰化縣衛生局表示，彰化接獲台中市衛生局通報，台中市大安區肉品市場有4頭疑似病豬的接觸豬隻流向彰化縣，衛生局立即針對這批接觸豬隻及其後續肉品流向展開全面追查與管制措施。經查，這4頭中有1頭豬隻已確定退回台中市大安區肉品市場，另外3隻有2頭在大安區肉品市場完成屠宰後，賣給縣內一家肉品加工廠（大盤商）進行切肉與包裝成生肉後，再賣給下游零售商，還有1頭豬隻早在10月13日被賣到縣內另一家肉品加工廠，經屠宰後的生肉，隔天（14 日）就出貨至下游零售商，14日當日全數銷售一空。

    衛生局表示，從台中被賣到彰化的2家肉品加工廠，豬隻屠宰後已流向下游零售商，銷售縣市包括新北市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市。衛生局已逐一通知前述縣市的衛生局協助清查下游零售商的產品流向，確保全面監控，衛生局同時要求肉品加工廠預防性停售尚未售出的肉品，以防止進一步擴散風險。

    衛生局長葉彥伯強調，農業部強調這批豬隻屠宰前都有經過把關都是安全的，上市無虞。

    彰化縣衛生局清查台中梧棲流入縣內的豬隻，1頭退回有3頭再轉入6個縣市，這些屠宰後的生肉，恐多數都已被消費者吃下肚了。（記者張聰秋攝）

    彰化縣衛生局清查台中梧棲流入縣內的豬隻，1頭退回有3頭再轉入6個縣市，這些屠宰後的生肉，恐多數都已被消費者吃下肚了。（記者張聰秋攝）

