台南嚴陣以待防非洲豬瘟 黃偉哲：做最壞打算、最嚴謹部署

因應非洲豬瘟疫情升溫，台南市長黃偉哲今（23）日召開「防疫措施專家顧問及跨局處聯繫會議」，強調「做最壞打算、用最嚴謹態度」，全市防疫必須超前部署、即刻行動。市府除成立「防疫小組」監控從養殖源頭到市場流向外，也組成「市場與經濟應變小組」，預先研擬疫情對民生與產業的衝擊應對。

會議邀請崑山科大講座教授戴謙、農委會（現為農業部）前副主委王政騰、台南市養豬協進會理事長曾勝誠等專家，針對非洲豬瘟潛伏期、病毒傳播與地方防線進行討論，盼在疫情擴散前完成最高層級整備。

黃偉哲指出，非洲豬瘟潛伏期長短仍待確認，病毒在冷凍豬肉中可存活上千日，市府將依專業建議採取最嚴防線，配合中央政策全面禁止廚餘餵豬、強化查察及消毒。他說，地方政府必須「分工執行、同步應變」，全力阻絕疫情南下，守護豬農生計與民生安全。

防疫專家王政騰提醒，非洲豬瘟為全球高度戒備的重大動物疫病，主要透過接觸感染動物的血液、唾液或排泄物傳播，與空氣傳染的口蹄疫、禽流感不同，傳播速度較慢，民眾毋須過度恐慌。病毒致死率極高，但非人畜共通疾病，不影響食品安全，民眾可安心食用豬肉產品。

南市農業局表示，目前全市527場養豬場、約58萬頭豬已全面提升防疫層級，落實人車門禁與消毒，並全面禁止廚餘餵豬。市府已盤點167戶養豬戶土地及12區91筆公有地作為緊急掩埋備用，並與台糖公司及永康、城西焚化廠合作備援，每日可處理65噸動物屍體，確保疫情發生時能即時無害化處理。

動保處指出，多數豬場門口已設置「防疫期間 謝絕參觀」告示牌，加強人車控管；市府亦配送消毒劑至各區公所供豬農領用。多數業者平時自購消毒水自主防疫，展現高度警覺與防線意識。

