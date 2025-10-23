防堵非洲豬瘟！雲林祭出「移動管制＋3千萬防疫基金」守護151萬頭豬

縣府召開非洲豬瘟應變會議，將祭出移動管制等措施，提動用3千萬元作為防疫基金。（記者李文德攝）

雲林縣是全國最大養豬縣，為防堵非洲豬瘟波及雲林，縣府今（23）日中午啟動防疫緊急會議，將祭出移動管制，預定在台61線西濱快速道路雲林匝道口設定點檢疫站，且入境雲林的化製車等需要消毒後方可進入。縣府表示，動用3千萬元農業發展基金為防疫準備，全面防堵疫情。

根據縣府農業處統計，縣內養豬超過151萬頭，占全國29.9％，是台灣最大的肉品供應地，縣府今天召開會議，縣長張麗善邀集農業、環保、動植物防疫所等單位召開防疫應變緊急會議，就如何維護雲林養豬安全進行討論。

請繼續往下閱讀...

農業處長魏勝德指出，感染的台中養豬場發生疫病前，曾有該場化製車曾運到雲林化製場，所以已針對化製場完成抽樣送驗，並封存化骨粉及油料誠品等相關物。同時為防堵外來化製車進入雲林，擬在西濱快速道路等主要路口、匝道設置定點檢疫站，凡是運入雲林化製車也須消毒，也須依規定路線駛運。

魏勝德指出，目前準備6000桶消毒水，將發送給全縣1203場養豬場全面清消，至於中央規定禁用下腳料、動物性殘渣養豬，也將持續監控追蹤120個非使用飼料已列管的養豬場。

張麗善表示，2018年雲林雖全面禁用廚餘養豬，但源頭管制十分重要，更是防疫關鍵，如今台中再傳出疫情，鄰近的雲林不可掉以輕心，因此要從源頭管制做起。此外將動用3千萬元農發基金作為防疫專案基金，全力維護豬農在這波帶來的衝擊，同時也呼籲中央針對後續的豬價波動、業者防疫補助等措施提出相關對應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法