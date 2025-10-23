蔡育輝烏山頭水庫實驗秀反光電 綠營：危言聳聽傷害台南

南市議員蔡育輝（左2）總質詢，反對烏山頭水庫設置光電板，當場在議場上演養魚實驗秀。（記者蔡文居攝）

台南市議員蔡育輝今天總質詢，反對烏山頭水庫設置光電板，當場在議場作實驗，以烏山頭水庫的水養金魚實驗，質疑水庫設光電板不會影響水質嗎？表達為保護市民民生用水安全，國民黨團要求拆除烏山頭水庫一期光電板，並停止二期種電。南市民進黨議員黃肇輝則痛批國民黨勿再以錯誤資訊，危言聳聽，造成人民恐慌，甚至更可能傷害台南農產，呼籲蔡育輝應適可而止。

黃肇輝指出，今天蔡育輝在總質詢時，又再次提到烏山頭水庫光電板造成污染問題，甚至說水庫光電「謀財害命」，進一步的污名化光電產業，持續造成民眾恐慌。還大費周章打碎光電板放在水裡要做實驗，再一次傷害台南整體形象。

黃肇輝說，烏山頭光電板問題應回歸專業，目前皆無任何檢出任何污染狀況，反而只有政治污染。後續有何設置的規範，他予以尊重，但是一直用錯誤資訊危言聳聽，甚至還指澄清者有收受光電業者好處實在不能接受。

黃肇輝說，一切應該回歸專業，如果一直抹黑烏山頭水庫的水質，而烏山頭水庫也是農業灌溉用水，如果水庫的水有毒，那台南的農產不就也有毒？到時傷害到的可是台南的農民以及農產經濟，這時候誰該負責呢？

南市民進黨議員黃肇輝痛批國民黨勿再以錯誤資訊，危言聳聽，傷害台南農產，呼籲蔡育輝應適可而止。（記者蔡文居攝）

