為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蔡育輝烏山頭水庫實驗秀反光電 綠營：危言聳聽傷害台南

    2025/10/23 14:05 記者蔡文居／台南報導
    南市議員蔡育輝（左2）總質詢，反對烏山頭水庫設置光電板，當場在議場上演養魚實驗秀。（記者蔡文居攝）

    南市議員蔡育輝（左2）總質詢，反對烏山頭水庫設置光電板，當場在議場上演養魚實驗秀。（記者蔡文居攝）

    台南市議員蔡育輝今天總質詢，反對烏山頭水庫設置光電板，當場在議場作實驗，以烏山頭水庫的水養金魚實驗，質疑水庫設光電板不會影響水質嗎？表達為保護市民民生用水安全，國民黨團要求拆除烏山頭水庫一期光電板，並停止二期種電。南市民進黨議員黃肇輝則痛批國民黨勿再以錯誤資訊，危言聳聽，造成人民恐慌，甚至更可能傷害台南農產，呼籲蔡育輝應適可而止。

    黃肇輝指出，今天蔡育輝在總質詢時，又再次提到烏山頭水庫光電板造成污染問題，甚至說水庫光電「謀財害命」，進一步的污名化光電產業，持續造成民眾恐慌。還大費周章打碎光電板放在水裡要做實驗，再一次傷害台南整體形象。

    黃肇輝說，烏山頭光電板問題應回歸專業，目前皆無任何檢出任何污染狀況，反而只有政治污染。後續有何設置的規範，他予以尊重，但是一直用錯誤資訊危言聳聽，甚至還指澄清者有收受光電業者好處實在不能接受。

    黃肇輝說，一切應該回歸專業，如果一直抹黑烏山頭水庫的水質，而烏山頭水庫也是農業灌溉用水，如果水庫的水有毒，那台南的農產不就也有毒？到時傷害到的可是台南的農民以及農產經濟，這時候誰該負責呢？

    南市民進黨議員黃肇輝痛批國民黨勿再以錯誤資訊，危言聳聽，傷害台南農產，呼籲蔡育輝應適可而止。（記者蔡文居攝）

    南市民進黨議員黃肇輝痛批國民黨勿再以錯誤資訊，危言聳聽，傷害台南農產，呼籲蔡育輝應適可而止。（記者蔡文居攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播