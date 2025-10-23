非洲豬瘟「冷凍能撐1000天」 毒理教授曝台灣失守代價

台中梧棲區一處養豬場驗出非洲豬疫病毒。（資料照）

台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟，從豬隻死亡到送檢時間長達10天，台中市府被批拖延，造成台灣防疫破功。非洲豬瘟到底多可怕？中原大學生物科技學系副教授招名威指出，它是「能撐過冷凍1000天」的超級病毒；若在台灣大爆發，整個豬肉產業恐面臨毀滅性打擊。

據農業部動植物防疫檢疫署官網，非洲豬瘟屬我國甲類動物傳染病，被世界動物衛生組織（WOAH）列為應通報疾病。雖然非洲豬瘟不會傳染給人類，但會帶來慘烈經濟代價。

請繼續往下閱讀...

招名威今天（23日）在臉書發文科普，豬瘟對豬隻來說，就像「沒有解藥的流感」，而且傳染速度更快、死亡率更高。目前的致死率高達100%，且沒有疫苗、沒有藥物，「只要有1隻豬感染，整個養豬場就得被撲殺」。

招名威進一步解釋，非洲豬瘟是一種DNA病毒，它不怕酸、不怕鹼，可在酸鹼值4到13的環境中活得好好的。在室溫糞便中可存活11天，豬舍環境中可活1個月，若進入肉品加工後仍可能潛伏超過140天。更誇張的是，在冷藏環境可存活100天，冷凍狀態下可撐1000天以上。

令人擔憂的是「生存能力驚人」，「一塊被感染的冷凍豬肉、一包從網路買來的火腿或香腸、甚至一口廚餘，都可能是病毒的『長途運輸工具』。」

招名威並回顧1997年台灣爆發口蹄疫風暴，當年損失超過新台幣2000億元，花了近20年才恢復出口資格。

他示警，台灣此次若防疫失守，整個豬肉產業恐面臨毀滅性打擊，不僅影響農民生計，更波及餐飲、食品加工與出口市場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法