    首頁 > 生活

    台南將軍扇形鹽田「藍眼淚」爆紅 車潮湧入像夜市

    2025/10/23 14:21 記者楊金城／台南報導
    將軍青鯤鯓扇形鹽田藍眼淚。（蕭士桀提供）

    將軍青鯤鯓扇形鹽田藍眼淚。（蕭士桀提供）

    台南市將軍區青鯤鯓扇形鹽田「生命之樹」前方鹽埕水域近日出現「藍眼淚」奇景後，吸引許多外地及本地民眾在日落後前往觀賞，大量車潮湧入青鯤鯓，像夜市般的熱鬧，相當誇張，因易造成交通壅塞及交通事故發生，為避免停車秩序紊亂造成交通安全風險，學甲警分局從昨晚（22日）起的每日晚間6點到翌日凌晨4點執行巡邏交整。

    警方呼籲前往觀賞「藍眼淚」的遊客，應在青鯤鯓扇形鹽田周邊沿南25線及南25-1線順向停車，並嚴禁併排停車、占用人行道停車、禁止紅線停車及其他占用道路等易生危害之違規，遵守停車秩序並小心慢行，以免發生交通事故影響遊客興致。

    「藍眼淚」在入夜後，因波浪翻動而顯現，很多人不畏濱海強風、涼冷趕來觀看，十分興奮，「真的有耶，看到水面跳動的藍色螢光」。

    學甲警分局長巫建德強調，為保障遊客交通安全，連假期間也特別規劃警力到場執行交通疏導及肅竊，並針對扇形鹽田周邊加強巡邏維持交通順暢，務必確保前來觀賞奇景的遊客均能乘興而來、興盡而歸。

    將軍青鯤鯓扇形鹽田周邊的南25、南25-1停滿車，人潮多像夜市。（警方提供）

    將軍青鯤鯓扇形鹽田周邊的南25、南25-1停滿車，人潮多像夜市。（警方提供）

    警方建議在扇形鹽田周邊的南25、南25-1線順向停車。（學甲分局提供）

    警方建議在扇形鹽田周邊的南25、南25-1線順向停車。（學甲分局提供）

