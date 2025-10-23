花蓮前進指揮所轉型服務中心 徐榛蔚PO文感謝中央投入救災

花蓮縣長徐榛蔚發文感謝中央災後即時投入。（翻攝臉書）

花蓮縣長徐榛蔚今透過臉書宣布，花蓮縣政府前進指揮所將轉型為服務中心續留光復鄉提供服務，她還提及9/23下午洪峰來臨前，縣府當天上午就開應變會議，重機具與搜救設備全面進駐光復，行政院是9/25成立前進協調所，花蓮由衷感謝中央政府，在災後時的即時投入。

徐榛蔚PO文回顧9月23日上午9點，縣府召開災害應變會議、決議開設前進指揮所；13點30分重機具、搜救設備全面進駐光復鄉、同步成立災後醫療站；14點30分第一波洪峰湧入市區、16點30分第二波洪峰湧入市區。

那一刻，縣府團隊在大雨、泥水與黑夜中緊繃神經救災，而縣府前進指揮所啟動24小時駐守、寸步不離。

徐榛蔚說明，陸軍司令部於9月24日成立前進指揮所，行政院於9月25日成立前進協調所，中央與地方並肩，在最艱難的時刻與時間賽跑，花蓮由衷感謝中央政府，在災後時的即時投入。

這段時間特別感謝總協調官季連成政務委員長時間進駐災區與各公、民間單位協調分配，對救災工作的進程，發揮至關重要的力量；同時更由衷感謝來自各縣市的馳援，每一份力量的投入，都讓災民更靠近「回家」的距離。

她提到10/22前進指揮所階段性任務、告一段落，這不是結束，而是另一個開始，縣府團隊將駐守光復、持續服務，戶政服務櫃台會持續加開，巡迴接駁車也已上路（10/20），預計下週起將啟用花蓮縣政府復建服務中心 （光復鄉中正路一段127號），啟動災後重建階段包含補助、文件與民眾所需各項資訊和申請服務等。

