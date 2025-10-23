為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣部落旅遊節12/6、12/7登場 9活動親子免費體驗

    2025/10/23 14:01 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁（右二）、阿里山鄉長高瑞芳（左二）、番路鄉長蕭博勝（右一）今品嚐鄒族特色美食。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（右二）、阿里山鄉長高瑞芳（左二）、番路鄉長蕭博勝（右一）今品嚐鄒族特色美食。（記者王善嬿攝）

    「嘉義縣部落旅遊節－鄒伙玩」12月6、7日在鄒族逐鹿文創園區前登場，嘉義縣政府結合9大鄒族部落，規劃包括文化體驗、市集美食、親子活動、舞台表演、部落遊程、好禮抽獎6大主軸活動，不僅9項部落文化活動親子可免費體驗，消費滿額還能抽萬元部落深度遊程大獎，號召民眾12月「鄒伙遊阿里山」。

    嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳、番路鄉長蕭博勝、縣議員江佩曄等人今為部落旅遊節宣傳，眾人並在活動現場圍成一圈體驗鄒族歌舞，感受鄒族部落的團結與榮耀。

    翁章梁說，過去大家對阿里山的認識就是阿里山國家森林遊樂區，其實阿里山鄉部落文化以及番路鄉的鄒族逐鹿文創園區，都具備豐沛觀光量能，期望透過部落旅遊節讓更多民眾認識鄒族文化。

    高瑞芳說，秋高氣爽適合到山區旅遊，而且是阿里山豐收季節、活動豐富，包括10月25、26日生命豆祭，11月1、2日樂野部落產業節，11月8日來吉感恩祭，接著茶山涼亭節、明年4月里佳螢火蟲季等，藉此吸引遊客上山旅遊、發展部落觀光。

    嘉義縣文化觀光局表示，嘉義縣部落旅遊節12月6、7日在逐鹿文創園區登場，傳統服飾體驗、獵物綑綁教學、成年禮（打屁股）全天免費開放體驗；傳統射箭、手搗麻糬、絹印提袋、山豬鑰匙圈彩繪、手洗愛玉、梅花鹿餵食等6項活動需先在網路報名，1天2場、每場限額10人，另與雄獅旅行社推出6條精選遊程，活動詳洽「慢遊嘉義」臉書粉專。

    嘉義縣「部落旅遊節－鄒伙玩」12月6、7日登場，舉辦豐富活動。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣「部落旅遊節－鄒伙玩」12月6、7日登場，舉辦豐富活動。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣部落旅遊節推出部落文化免費體驗活動，讓民眾感受鄒族文化魅力。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣部落旅遊節推出部落文化免費體驗活動，讓民眾感受鄒族文化魅力。（圖由嘉義縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播