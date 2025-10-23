嘉縣部落旅遊節12/6、12/7登場 9活動親子免費體驗

嘉義縣長翁章梁（右二）、阿里山鄉長高瑞芳（左二）、番路鄉長蕭博勝（右一）今品嚐鄒族特色美食。（記者王善嬿攝）

「嘉義縣部落旅遊節－鄒伙玩」12月6、7日在鄒族逐鹿文創園區前登場，嘉義縣政府結合9大鄒族部落，規劃包括文化體驗、市集美食、親子活動、舞台表演、部落遊程、好禮抽獎6大主軸活動，不僅9項部落文化活動親子可免費體驗，消費滿額還能抽萬元部落深度遊程大獎，號召民眾12月「鄒伙遊阿里山」。

嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳、番路鄉長蕭博勝、縣議員江佩曄等人今為部落旅遊節宣傳，眾人並在活動現場圍成一圈體驗鄒族歌舞，感受鄒族部落的團結與榮耀。

翁章梁說，過去大家對阿里山的認識就是阿里山國家森林遊樂區，其實阿里山鄉部落文化以及番路鄉的鄒族逐鹿文創園區，都具備豐沛觀光量能，期望透過部落旅遊節讓更多民眾認識鄒族文化。

高瑞芳說，秋高氣爽適合到山區旅遊，而且是阿里山豐收季節、活動豐富，包括10月25、26日生命豆祭，11月1、2日樂野部落產業節，11月8日來吉感恩祭，接著茶山涼亭節、明年4月里佳螢火蟲季等，藉此吸引遊客上山旅遊、發展部落觀光。

嘉義縣文化觀光局表示，嘉義縣部落旅遊節12月6、7日在逐鹿文創園區登場，傳統服飾體驗、獵物綑綁教學、成年禮（打屁股）全天免費開放體驗；傳統射箭、手搗麻糬、絹印提袋、山豬鑰匙圈彩繪、手洗愛玉、梅花鹿餵食等6項活動需先在網路報名，1天2場、每場限額10人，另與雄獅旅行社推出6條精選遊程，活動詳洽「慢遊嘉義」臉書粉專。

嘉義縣「部落旅遊節－鄒伙玩」12月6、7日登場，舉辦豐富活動。（記者王善嬿攝）

嘉義縣部落旅遊節推出部落文化免費體驗活動，讓民眾感受鄒族文化魅力。（圖由嘉義縣政府提供）

