台中學校午餐兩樣情 有人急調菜色也有人照吃不誤

有學校今日改吃雞肉替代豬肉。（圖：東興國小提供）

台中養豬場昨爆驗出非洲豬瘟病毒，台中市教育局昨急令學校午餐暫禁吃溫體豬，事件風暴下，台中市學校今天午餐應變兩樣情，不少小學今天已急改菜單，「豬肉先下架」，改以豆製品或其他肉類供餐，但也有國中及高中平常心面對，今日午餐菜色改用冷凍豬肉供餐，學校強調，配合政策不必過度反應。

台中市昨爆非洲豬瘟疫情後，台中市教育局昨日緊急通令各校今起停用溫體豬肉，改用CAS冷凍豬肉，且禁止師生打包午餐回家，昨日不少學校就緊急動員連繫廠商調整菜色，包括東興及太平國小均已決定讓豬肉暫時下架，改以其他豆製品及肉類替代，原本今天有肉絲湯，今天改用豆干絲入菜；不少學校反映學童年幼，不少家長昨天紛表對豬肉有疑慮，學校從善如流，昨日連繫改菜單，先讓豬肉離開餐桌。

另外，四張犁國中及惠文高中今日午餐則維持原有設計，有豬肉入菜，校方強調，依教育局規定以CAS冷凍豬肉入菜，但有要求供餐廠商出具肉品來源證明；兩校強調，配合政府政策，以有把關的肉品供餐，此外，也有學校指出，學校每周均有供應雞肉及魚肉日，也特別把豬肉下架，配合政策平常心面對。

四張犁國中今日也照常供應豬肉菜色。（圖：校方提供）

