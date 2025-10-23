廚餘90％含水 竹縣環保局為減量將辦理限制性招標加強去化

為了「迎接」全面禁止廚餘養豬後爆量湧入的廚餘，新竹縣政環保局目前正加購儲於空桶準備，也要求各級學校用以桶換桶的方式清運廚餘。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府環保局盤點縣內廚餘每月產出超過823噸，過去有8成都拿去養豬，現在全面禁用廚餘飼養，廚餘回收量將嚴重超出廚餘廠的操作負荷，因此即日起將管制廚餘進廠的收受對象，只能讓各鄉鎮市清潔隊和學校及其委外單位進場，禁止軍方、監獄矯正機關以及列管事業單位產出的廚餘進入，配套將協調竹北、竹東2地水資中心等多元管道協助去化廚餘濾液，也將辦理限制性招標提升廚餘廠的處理量能。

縣府環保局表示，縣廚餘處理廠最大月處理量是660噸，每月產出卻超過823噸，過去當中的8成、約663噸廚餘用於養豬，剩下的160噸才進入廚餘廠交黑水虻去化。為了消化這些無法委由豬隻「消滅」的廚餘，他們將增加黑水虻的數量，並辦理限制性招標，把廚餘處理量能從每月660噸提升到1100噸。

另外，因目前廚餘中有90%是水分，預估全面停止廚餘養豬後，每天光廚餘濾液就有45噸，所以將加強宣導廚餘從源頭減量，民眾只要瀝乾廚餘水份、吃多少煮多少就能幫忙辦到廚餘減量。

而最重要的是，新竹縣的廚餘廠即日起不收軍方包含誠正中學在內的監獄矯正機關、以及應檢具事業廢棄物清理計畫書的事業單位所產出的廚餘。

對於公所清潔隊，縣府環保局協調他們針對集合式住宅、部分小吃攤派專車收運；家戶和某些小吃攤則由採沿途收運。學校被要求自備空桶，用「桶換桶」自行委外清運或統一載到廚餘廠，等於縣府的廚餘廠只給清潔隊、學校進場。

因應本土非洲豬瘟疫情，新竹縣政府今天早上召開應變會議。（取自竹縣府官網）

