    首頁 > 生活

    烏溪流域新增野生動物救護站 九九峰可愛世界動物園獸醫負責救傷

    2025/10/23 14:09 記者陳鳳麗／南投報導
    九九峰可愛動物園設置獸醫院，白色建物很醒目。（記者陳鳳麗攝）

    補足烏溪流域野生動物急救能量，林保署南投分署今天與九九峰可愛世界動物園簽訂合作意向書， 設置野生動物救護站，由該園獸醫院的獸醫負責一般類野生動物的緊急救護、醫療照護，惟民眾若發現受傷的是保育類野生動物，仍須送農業部生物多樣性研究所。

    九九峰可愛世界動物園設有獸醫院，園方願意無償提供野生動物救傷，今天由董事長游家富與林保署南投分署長李政賢簽訂合作意向書，未來3年由該園設野生動物救護站，讓民眾在烏溪沿線地區發現野生動物、鳥類受傷或有幼雛掉落受傷，都可送到該救站緊急救傷或醫療照護。

    南投分署長李政賢表示，近年來因人類活動與環境變遷影響，野生動物受傷、誤入人類活動範圍等情形頻傳，急需強化區域內的救護量能。目前濁水溪線有農業部生多所有野生動物急救站，另在二水獼猴館也有野生動物救護站，但在烏溪沿線則少了急救野生動物的能量，感謝九九峰可愛世界動物園承擔該條線的野生動物救護，不過該救護站主要負責一般類野生動物，保育類野生動物的救護仍要送生多所。

    九九峰可愛動物園野生動物救護站獸醫林慧萱說，前年就有先與南投縣府簽合作意向書，因此已有不少野生動物受傷被送到該園，像大冠鷲、五色鳥、黑冠麻鷺、松鼠…等，也有民眾送來貓頭鷹、蒼鷹等保育類動物，獸醫經初期判斷救助後，就請縣府送生多所。

    九九峰可愛世界動物園內的野生動物救護站，有獸醫團隊為受傷野生動物救傷。（記者陳鳳麗攝）

    獸醫師林慧萱（右）等人在野生動物救護站為受傷的垂耳兔療傷。（記者陳鳳麗攝）

    九九峰可愛世界動物園野生動物救護站，烏溪線受傷的野生動物會在該站檢傷和醫療。（記者陳鳳麗攝）

    林保署南投分署長李政賢（左3）與九九峰可愛世界動物園董事長游家富（右2）簽署野生動物救站合作意向書。（記者陳鳳麗攝）

