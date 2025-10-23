為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防疫不是表演！楊儒門痛批台中市府「冷氣防疫」害慘農民

    2025/10/23 13:27 記者陳冠備／彰化報導
    台中市爆發非洲豬瘟疫情，農運人士「白米炸彈客」楊儒門在社群痛批台中市府。（翻攝楊儒門臉書）

    台中市爆發全台首例非洲豬瘟疫情，造成117頭豬死亡、195頭遭撲殺銷毀，然而市府以掩埋方式處理更引發外界批評違反中央規定。農運人士「白米炸彈客」楊儒門痛批中市府怠惰，直言「防疫破口，不該來自地方政府」。

    楊儒門指出，中央明確規定病死豬應「火化處理」，掩埋方式恐難徹底消滅病毒，反讓疫情擴散風險升高。他怒斥：「這不是省事，是失職！」認為市府以政治考量掩蓋專業，用蠻橫取代科學，「只會讓病毒更難防、讓農民更焦慮、讓社會更不安」。

    他也在臉書發文表示，「有人吹冷氣說防疫，有人穿雨鞋在豬舍裡拼命」，暗諷市長盧秀燕忙著參加活動卻忽視第一線防疫人員的辛勞。他強調，防疫不是個人的事，而是關乎全民健康與產業信任的底線，「別讓政治的愚蠢，抹煞所有防疫人員的努力」。

    楊儒門並回顧過去台灣成功防堵口蹄疫的歷程，提及農委會前主委陳吉仲為讓台灣拔針成功，從豬舍走到國際會議桌，展現嚴謹態度。他痛批台中市農業局對媒體回應「該做的都已做了」的消極態度，直言：「這種雙手一攤的鳥樣，正是破口。」

    楊儒門呼籲地方政府應嚴肅面對疫情，依照中央指示處理病豬，並公開透明說明防疫進度，不要讓一句「我們都做了」，毀掉台灣多年來防疫的努力。

    楊儒門認為中央有明確規定，病豬要「火化處理」，這是防疫的基本原則，台中市政府硬要無腦的處理「掩埋」，這不是省事，是失職。（資料照）

