嚴堵非洲豬瘟擴散 卓榮泰：不會讓病死豬流入市場

對於爆發非洲豬瘟，行政院長卓榮泰在院會中強調，政府即時提供非洲豬瘟的正確資訊，讓民衆可以充分了解政府嚴格把關，不會讓病死豬流入市場，無需恐慌。（記者鍾麗華攝）

對於爆發非洲豬瘟，行政院長卓榮泰今（23）日在院會中指示，10部會全數加入防疫作戰，特別要請環境部嚴格要求業者大量廚餘的去化管理機制；卓揆也強調，政府即時提供非洲豬瘟的正確資訊，讓民衆可以充分了解政府嚴格把關，不會讓病死豬流入市場，無需恐慌。

卓揆表示，從2018年8月3日中國通報亞洲第一例非洲豬瘟病例後，政府立即啓動應變機制，成立非洲豬瘟中央應變中心迄今已召開35次應變會議。過去7年從邊境管控到國內生物安全措施，政府全面強化防疫的作為。在國人共同努力之下，成功地將非洲豬瘟阻絕於境外。

卓揆說，非常遺憾，在本月21日傍晚，農業部長陳駿季回報台中市動保處送檢的病死豬檢體，驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，已請農業部及相關部會緊急啓動應變機制。

卓揆強調，防疫視同作戰，政府從中央到地方都必須要用最嚴謹態度、以及最高安全標準來面對。除全面重新解釋各項防疫重點環節是否疏忽外，目前已經暫停廚餘養豬，確認後續處置後，再來啓動其他方案，全面採取積極有效的圍堵計畫，努力將損害控制在最小範圍之中，並且在最短時間內除去相關危險。在發生病例的周遭縣市，同時也要確實做好全國的疫調工作，找出原因。

中央已經在台中設置了前進應變所，由農業部次長進駐，也請政委陳時中來督導掌控第一線疫情狀況，即時協助疫調、協助處置，希望能在最短時間內將漏洞防堵起來。

卓揆也表示，在第一階段未來5天會實施禁運，禁宰期間必須要做好禽畜的供應的調節，讓市場平衡，優先滿足國內民眾及學校營養午餐需求。此外，也要請農業部、衛福部、交通部、財政部及教育部、內政部、海委會、陸委會還有勞動部等部會，全數加入防疫作戰當中。特別要請環境部針對大量廚餘的去化，除了嚴格要求業者要自律之外，也要強化管理機制，包括未來蒸煮的過程。

另外針對過去10天內豬隻屠宰以及運送流向，卓揆指示要確實掌握，即刻開始的圍堵政策，要提供最正確的資訊。此外，加強對外宣導，即時提供非洲豬瘟的正確的資訊，讓民眾可以充分了解政府會嚴格把關，不會讓病死豬流入市場，無需恐慌。

