    首頁 > 生活

    非洲豬瘟波及！ 擔仔麵業者憂︰沒肉燥就沒靈魂啊

    2025/10/23 13:31 記者洪瑞琴／台南報導
    肉燥是台南擔仔麵的靈魂所在。（記者洪瑞琴攝）

    肉燥是台南擔仔麵的靈魂所在。（記者洪瑞琴攝）

    台南是「擔仔麵的故鄉」，每家店的肉燥都是靈魂所在。然而受到非洲豬瘟疫情影響，全台啟動溫體豬禁宰令，讓在地業者憂心忡忡。台南一家老字號擔仔麵業者陳先生坦言，幸好前一天一早剛備好一批肉燥，暫時還能撐個一週左右，但若禁令持續延長，「真的不知道怎麼辦，只能走一步算一步。」

    陳先生說，製作肉燥講究新鮮與香氣，「一定要用溫體豬肉才會香。」他強調，自己的肉燥不加一滴水，自製研磨蝦米，豬油、優質醬油及火候慢熬，「這是味道的關鍵。」昨日清早他才剛完成一批，一次炒35斤，可以撐一個禮拜左右，冷藏保存尚可度過5天屠宰禁令期間，但若再延長，就會影響營業。

    消息傳出後，肉品供應商也立即通知，未來幾天將暫停供貨。面對突如其來的挑戰，陳先生苦笑表示：「冷凍肉就是不一樣，擔仔麵的精華就是肉燥，沒有肉燥就沒辦法營業啊！」

    據農業部今日最新說明，豬隻屠宰與運送將以15天為最大管制期，這5天先完成疫調，再依結果滾動調整。業者與民眾都盼疫情能儘快解除，讓台南街頭熟悉的擔仔麵香氣持續飄香。

    陳先生一次炒肉燥35斤，尚可撐一個禮拜左右。（陳先生提供）

    陳先生一次炒肉燥35斤，尚可撐一個禮拜左右。（陳先生提供）

    傳統肉燥製作，不加一滴水。（陳先生提供）

    傳統肉燥製作，不加一滴水。（陳先生提供）

