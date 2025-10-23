為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟疫情 桃園業者高度緊張

    2025/10/23 13:56 記者周敏鴻／桃園報導
    華新畜牧場飼養許多豬隻，負責人彭冠霖憂心非洲豬瘟疫情擴大。（彭冠霖提供）

    華新畜牧場飼養許多豬隻，負責人彭冠霖憂心非洲豬瘟疫情擴大。（彭冠霖提供）

    台中市梧棲區1處廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部公告，即起全面禁止廚餘養豬，桃園市養豬協會常務監事彭冠霖說，桃園市多數養豬的畜牧場都是廚餘場，目前政府亟需協助與協會努力協調的事，就是讓養豬飼料能足量供應；各畜牧場則應立即加強防疫，包括不讓運豬車、化製車等外部車輛進入管制區範圍，以免夾帶病毒讓疫情擴大。

    平鎮區松毅畜牧場是合格廚餘場、目前飼養近千隻豬，負責人葉偉超說，爆發非洲豬瘟疫情後，畜牧場業者都非常緊張，就怕疫情擴大；非洲豬瘟沒有疫苗，一旦發生疫情，豬隻就須被撲殺，畜牧場的損失等後果不堪設想；農業部已全面禁止廚餘養豬，為了改為飼料養豬，他22日已購買5公噸飼料，花費約10萬元，成本大幅增加，只盼後續政府能給予適當補助。

    台中市梧棲區1處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，外界檢討聲浪不斷，例如該養豬場10日就出現死亡豬隻，後續出現大量死亡，卻直到21日才由農業部獸醫所驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，讓養豬畜牧場業者們認為離譜，彭冠霖也說，他在楊梅區富岡經營華新畜牧場是飼料場，目前飼養約8000頭豬，若發現豬隻死亡，就會通知化製場由化製車收運死亡豬隻去焚化，出現異常數量死亡會立即通報，依據過往經驗，實在不明白為何會出現台中梧棲養豬場的狀況。

    華新畜牧場飼養許多豬隻，負責人彭冠霖憂心非洲豬瘟疫情擴大。（彭冠霖提供）

    華新畜牧場飼養許多豬隻，負責人彭冠霖憂心非洲豬瘟疫情擴大。（彭冠霖提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播