台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟疫情 桃園業者高度緊張

華新畜牧場飼養許多豬隻，負責人彭冠霖憂心非洲豬瘟疫情擴大。（彭冠霖提供）

台中市梧棲區1處廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部公告，即起全面禁止廚餘養豬，桃園市養豬協會常務監事彭冠霖說，桃園市多數養豬的畜牧場都是廚餘場，目前政府亟需協助與協會努力協調的事，就是讓養豬飼料能足量供應；各畜牧場則應立即加強防疫，包括不讓運豬車、化製車等外部車輛進入管制區範圍，以免夾帶病毒讓疫情擴大。

平鎮區松毅畜牧場是合格廚餘場、目前飼養近千隻豬，負責人葉偉超說，爆發非洲豬瘟疫情後，畜牧場業者都非常緊張，就怕疫情擴大；非洲豬瘟沒有疫苗，一旦發生疫情，豬隻就須被撲殺，畜牧場的損失等後果不堪設想；農業部已全面禁止廚餘養豬，為了改為飼料養豬，他22日已購買5公噸飼料，花費約10萬元，成本大幅增加，只盼後續政府能給予適當補助。

請繼續往下閱讀...

台中市梧棲區1處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，外界檢討聲浪不斷，例如該養豬場10日就出現死亡豬隻，後續出現大量死亡，卻直到21日才由農業部獸醫所驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，讓養豬畜牧場業者們認為離譜，彭冠霖也說，他在楊梅區富岡經營華新畜牧場是飼料場，目前飼養約8000頭豬，若發現豬隻死亡，就會通知化製場由化製車收運死亡豬隻去焚化，出現異常數量死亡會立即通報，依據過往經驗，實在不明白為何會出現台中梧棲養豬場的狀況。

華新畜牧場飼養許多豬隻，負責人彭冠霖憂心非洲豬瘟疫情擴大。（彭冠霖提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法