南市議員蔡育輝烏山頭「光電水」養魚實驗秀 官員笑翻稱不科學

南市議員蔡育輝用烏山頭水庫的水與自來水、礦泉水實驗養金魚，打算3個月後再看結果。（記者蔡文居攝）

台南市議會今天進行市政總質詢首日議程，市議員蔡育輝、蔡淑惠及李中岑3人聯合質詢，其中，蔡育輝反對烏山頭水庫設置光電板，當場在議場作實驗，分別以烏山頭「光電水」及自來水、礦泉水養金魚，要藉此證明烏山頭水庫的水質是否適合養魚及有污染之虞，蔡育輝的實驗讓列席官員及議事人員笑翻。南市環保局長許仁澤說，他個人感覺不出這有什麼科學依據。

蔡育輝今天質詢，在議會準備了一大片光電板，再請環保局長許仁澤協助敲碎，放入標示「烏山頭水」的實驗杯中，代表烏山頭的「光電水」，然後再與自來水、礦泉水的實驗杯，分別養1隻朱文錦（金魚品種之一），打算3個月後再看結果。另外，也分裝3種水在保特瓶中密封，3個月後再化驗結果。

蔡育輝說，環境部長彭啓明說光電板破碎後泡3個月不影響水質，因此他才做此實驗。他坦言這是噱頭，實驗是要凸顯民眾對水庫設光電板沒有信心才是重點。

黃偉哲表示，這根本是偽科學，「竹篙鬥菜刀」，不具科學根據。他強調，光電無罪，如有人謀不臧依法查辦，這是兩回事。台灣是民主國家，水庫是否設置光電設施，他立場中立，一切以民意為依歸。

環保局長許仁澤說，環境部長所提到的報告，是經過設計過的實驗，包括溶出試驗是在最惡劣的情況下去所做出來的。光電板到底有沒有用清潔劑？到底有沒有影響水質？還有光電板材料是否影響水質？這是很科學的東西，「我個人感覺不出這有什麼科學的依據」。

南市議員蔡育輝、蔡淑惠及李中岑3人聯合質詢， 其中，蔡育輝反對烏山頭水庫設置光電板，當場拿出光電板等道具，在議場作實驗。（記者蔡文居攝）

