外送平台赫見鬍鬚張漲15％！ 業者回應與非洲豬瘟無關

在外送平台Uber Eats上，鬍鬚張雞魯飯的價格，從59元漲到68元，漲幅達15%以上。（圖擷取自Uber Eats）

台中養豬場爆發非洲豬瘟，全國豬隻禁宰、禁運5天。有網友發現，在外送平台Uber Eats上，鬍鬚張雞魯飯的價格，從59元漲到68元，漲幅達15%以上，懷疑與非洲豬瘟有關。對此，業者澄清，價格調漲原因是平台費成本上漲，與豬瘟無關。業者也強調，鬍鬚張使用豬肉皆具備完整的檢疫證明，符合國家食品安全標準，供應商已經進行貨源盤點管理、未受到豬瘟影響。

綜合媒體報導，針對網友發現Uber Eats上雞魯飯的價格上漲9元，鬍鬚張回應，純粹是因應平台成本上漲的關係，店內價格並沒有調漲，並強調價格調整與豬瘟無關。

此外，鬍鬚張也在官方粉專發文表示，鬍鬚張與京簡康所使用的豬肉，皆經過合格獸醫師檢驗把關，並具備完整的檢疫證明，符合國家食品安全標準。目前店內魯肉飯等豬肉類產品的供應穩定、品質良好，供應商已同步進行貨源盤點與管理，未受到非洲豬瘟疫情影響。

鬍鬚張強調，始終以「誠信與安心」為原則，確保每一份餐點都能讓消費者放心享用。此外，鬍鬚張另提供多樣非豬肉類餐點，請大家安心選購。

