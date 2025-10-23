為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    外送平台赫見鬍鬚張漲15％！ 業者回應與非洲豬瘟無關

    2025/10/23 13:09 即時新聞／綜合報導
    在外送平台Uber Eats上，鬍鬚張雞魯飯的價格，從59元漲到68元，漲幅達15%以上。（圖擷取自Uber Eats）

    在外送平台Uber Eats上，鬍鬚張雞魯飯的價格，從59元漲到68元，漲幅達15%以上。（圖擷取自Uber Eats）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟，全國豬隻禁宰、禁運5天。有網友發現，在外送平台Uber Eats上，鬍鬚張雞魯飯的價格，從59元漲到68元，漲幅達15%以上，懷疑與非洲豬瘟有關。對此，業者澄清，價格調漲原因是平台費成本上漲，與豬瘟無關。業者也強調，鬍鬚張使用豬肉皆具備完整的檢疫證明，符合國家食品安全標準，供應商已經進行貨源盤點管理、未受到豬瘟影響。

    綜合媒體報導，針對網友發現Uber Eats上雞魯飯的價格上漲9元，鬍鬚張回應，純粹是因應平台成本上漲的關係，店內價格並沒有調漲，並強調價格調整與豬瘟無關。

    此外，鬍鬚張也在官方粉專發文表示，鬍鬚張與京簡康所使用的豬肉，皆經過合格獸醫師檢驗把關，並具備完整的檢疫證明，符合國家食品安全標準。目前店內魯肉飯等豬肉類產品的供應穩定、品質良好，供應商已同步進行貨源盤點與管理，未受到非洲豬瘟疫情影響。

    鬍鬚張強調，始終以「誠信與安心」為原則，確保每一份餐點都能讓消費者放心享用。此外，鬍鬚張另提供多樣非豬肉類餐點，請大家安心選購。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播