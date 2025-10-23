為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    11/1為氣候而走 民團呼籲政府強化氣候調適及災後回復能力

    2025/10/23 13:35 記者黃宜靜／台北報導
    多個團體將於11月1日舉辦「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，提出3大韌性主題，呼籲政府強化氣候調適、災後回復力，打造韌性台灣。（綠色和平提供）

    極端天氣在全球各地釀災，突顯各國強化韌性、應對氣候變遷威脅的急迫性；台灣10個環團、逾60個跨領域團體，包含勞工權益、原住民族權益、青年兒少等，將於11月1日共同舉辦「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，提出3大韌性主題，呼籲政府強化氣候調適、災後回復力，打造韌性台灣。

    環團表示，遊行將於11月1日中午12時30分至下午5時從台北市政府東門廣場集合，步行2.14公里繞行回台北市政府東門廣場。今年聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將於11月10日舉行，核心主題為「調適」，因此在聯合國COP30前夕，提出3大韌性主題，包括：建構永續與世代正義、強化國家安全與自主、深化民主與多元文化。

    媽媽氣候行動聯盟秘書長黃品涵表示，當極端天氣事件已逐漸成為台灣的日常，凸顯各國強化韌性、應對氣候變遷威脅的急迫性。

    台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯強調，總統賴清德在9月20日全社會韌性論壇致詞時，強調極端氣候事件引發的災害、威權體制的軍事侵擾並列為2大挑戰。過去1年，雖然環境部有成立「抗高溫調適對策聯盟」，建置抗高溫涼適地圖，勞動部也增加各類工作場所降溫設備的補助，22個地方政府也依據《氣候變遷因應法》提出調適執行方案，但目前台灣氣候調適政策仍見權責不清、缺乏實質目標以及預算不足等3大問題。

    來自吐瓦魯的青年夏隆（Sharon Niuatui）分享，小時候天氣穩定、土地充滿生命力，可以整天在外玩耍、爬樹、在雨中奔跑與游泳，但在弟弟成長的年代裡，卻因為天氣太熱、太濕，出現學校因暴雨淹水而停課、海水太髒無法游泳的情形，使她深刻感受到氣候變遷不只是數據或圖表，而是童年的失落。

