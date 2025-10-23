來真的！彰化兵分33路 突襲廚餘養豬場

彰化縣環保局今天兵分33路稽查縣內廚餘養豬場是否確實停止餵養豬餘，掌握業者防堵疫情是否有疏漏之處。（圖由環保局提供）

台中市梧棲區1場「廚餘再利用」養豬場爆發非洲豬瘟，該場用廚餘餵豬；全國第3大養豬縣的彰化縣，560場養豬場中有33場餵廚餘的養豬場，高達5萬3000多頭，1年約可吃掉2萬9582公噸廚餘，平均每月約2400公噸廚餘餵豬。為了確保這些豬吃到的是百分百高溫殺菌過的廚餘，彰化縣政府定期與不定期稽查業者烹煮情形，同時要求業者烹煮過程全程錄影並紀錄，以供查證。

今天上午，環保局人員兵分33路稽查縣內廚餘養豬場是否確實停止餵養廚餘，掌握業者防堵疫情是否有疏漏之處，一旦查獲違反將依廢棄物清理法與飼料管理法開罰。截止中午為止，目前突襲結果，各場區內的廚餘桶是空的，沒有業者偷跑，沒有違規。業者也表示「我們比你們稽查人員還怕！只有1隻出狀況，全場就死翹翹！」防疫步步為營。

環保局表示，稽查持續中，今天全部都查過一遍才會「鳴金收兵」。

業者廚餘桶與蒸煮桶不僅是空的且桶子倒過來堆放，停止蒸煮與餵食廚餘。（圖由環保局提供）

