陳光復致贈百歲人瑞重陽敬老金 為長者佩掛金鎖片

澎湖縣長陳光復，專程拜會西嶼百歲人瑞盧黃金角。（澎湖縣政府提供）

今年澎湖百歲人瑞，由府會雙首長縣長陳光復、議長陳毓仁，第一波聯袂拜會11位百歲人瑞外，今（23）日偕同西嶼鄉池東村長陳家豐，拜訪甫滿百歲的人瑞盧黃金角女士，致贈總統府及衛生福利部的金鎖片、敬老狀，以及府會聯名的重陽敬老禮金與賀匾，並為長者佩掛上金鎖片，表達最誠摯的敬意與祝福。陳光復祝福長輩身體健康，並承諾「明年一定再來」。

今年甫滿百歲的盧黃金角女士，育有2子3女，目前由兒子盧能景貼身照顧逾13年，每天精心準備蔬菜粥及營養補給品，生活起居無微不至。阿嬤精神奕奕，沒有牙齒的她現場哼唱著耳熟能詳的台語老歌「農村曲」，怡然自得的可愛模樣，讓現場氣氛極為歡樂融洽。

陳光復表示，面對高齡化社會趨勢，縣府落實「健康老化、在地安老」的福利願景，並持續推動多項實質的長者福利措施，涵蓋老人健保補助、假牙補助、獨居長者送餐服務、社區關懷據點，並落實三節敬老金發放等，全方位守護長輩的健康與生活品質。

澎湖縣高齡人口比例已達20.71%，65歲以上長輩逾2萬2千人，其中百歲人瑞共有33位，今年新晉百歲就有12人。陳光復對此深表欣慰，強調縣府以這些百歲長者的健康與活力為榮，並祝福所有長輩們都能繼續保持健康、百歲依舊帥氣美麗，讓澎湖成為一個世代共融、充滿活力的安居樂業之地。

澎湖縣長陳光復致贈百歲人瑞，重陽敬老禮金與金鎖片。（澎湖縣政府提供）

