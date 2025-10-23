為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陳光復致贈百歲人瑞重陽敬老金 為長者佩掛金鎖片

    2025/10/23 13:21 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復，專程拜會西嶼百歲人瑞盧黃金角。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復，專程拜會西嶼百歲人瑞盧黃金角。（澎湖縣政府提供）

    今年澎湖百歲人瑞，由府會雙首長縣長陳光復、議長陳毓仁，第一波聯袂拜會11位百歲人瑞外，今（23）日偕同西嶼鄉池東村長陳家豐，拜訪甫滿百歲的人瑞盧黃金角女士，致贈總統府及衛生福利部的金鎖片、敬老狀，以及府會聯名的重陽敬老禮金與賀匾，並為長者佩掛上金鎖片，表達最誠摯的敬意與祝福。陳光復祝福長輩身體健康，並承諾「明年一定再來」。

    今年甫滿百歲的盧黃金角女士，育有2子3女，目前由兒子盧能景貼身照顧逾13年，每天精心準備蔬菜粥及營養補給品，生活起居無微不至。阿嬤精神奕奕，沒有牙齒的她現場哼唱著耳熟能詳的台語老歌「農村曲」，怡然自得的可愛模樣，讓現場氣氛極為歡樂融洽。

    陳光復表示，面對高齡化社會趨勢，縣府落實「健康老化、在地安老」的福利願景，並持續推動多項實質的長者福利措施，涵蓋老人健保補助、假牙補助、獨居長者送餐服務、社區關懷據點，並落實三節敬老金發放等，全方位守護長輩的健康與生活品質。

    澎湖縣高齡人口比例已達20.71%，65歲以上長輩逾2萬2千人，其中百歲人瑞共有33位，今年新晉百歲就有12人。陳光復對此深表欣慰，強調縣府以這些百歲長者的健康與活力為榮，並祝福所有長輩們都能繼續保持健康、百歲依舊帥氣美麗，讓澎湖成為一個世代共融、充滿活力的安居樂業之地。

    澎湖縣長陳光復致贈百歲人瑞，重陽敬老禮金與金鎖片。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復致贈百歲人瑞，重陽敬老禮金與金鎖片。（澎湖縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播