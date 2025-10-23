豬隻禁宰5天！桃園民眾傳統市場搶購溫體豬肉 攤商將配合休假

非洲豬瘟來勢洶洶，農業部22日宣布豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散，23日一早民眾前往傳統市場採買豬肉。（記者李容萍攝）

台中梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布自昨天起全國所有豬隻一連5天禁運禁宰，且禁用廚餘，以防疫情擴散。今天一早不少民眾前往傳統市場採買豬肉，以桃園市中壢區興國公有零售生鮮市場為例，上午10時許，多數攤架上的溫體豬肉快被搶購一空，有些使用肉品量大的餐飲店家、熟客還提早打電話請肉商「今天要留肉給他們」。

已經賣了40多年的李姓攤商說，這兩天豬肉的價格比之前高，但可能受到非洲豬瘟疫情禁運禁宰、擔心買不到溫體豬肉的預期心理影響，買氣旺，多數攤商也都會配合禁宰會跟著同步放假，由於自己已經到了可以退休年紀，配合禁宰的影響不大；另一位年約7旬黃姓攤商也說，反正明天就是光復節3天連假，跟著多放幾天休息也不錯。不過，有年輕攤商則抱怨這波疫情不清楚會影響多大、多久，就怕收入因此短少、影響家計，只能後續觀察影響。

前往採買的陳姓婦人，一早到豬肉攤買了3袋豬肉，當得知價格破千，立即改口買2袋就好；簡小姐則說，自己不吃牛肉和羊肉，只吃豬肉的她也多買一些豬肉屯貨，萬一真的沒豬肉吃，就選擇吃素也不錯。

