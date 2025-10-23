為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豬隻禁宰5天！桃園民眾傳統市場搶購溫體豬肉 攤商將配合休假

    2025/10/23 13:49 記者李容萍／桃園報導
    非洲豬瘟來勢洶洶，農業部22日宣布豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散，23日一早民眾前往傳統市場採買豬肉。（記者李容萍攝）

    非洲豬瘟來勢洶洶，農業部22日宣布豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散，23日一早民眾前往傳統市場採買豬肉。（記者李容萍攝）

    台中梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布自昨天起全國所有豬隻一連5天禁運禁宰，且禁用廚餘，以防疫情擴散。今天一早不少民眾前往傳統市場採買豬肉，以桃園市中壢區興國公有零售生鮮市場為例，上午10時許，多數攤架上的溫體豬肉快被搶購一空，有些使用肉品量大的餐飲店家、熟客還提早打電話請肉商「今天要留肉給他們」。

    已經賣了40多年的李姓攤商說，這兩天豬肉的價格比之前高，但可能受到非洲豬瘟疫情禁運禁宰、擔心買不到溫體豬肉的預期心理影響，買氣旺，多數攤商也都會配合禁宰會跟著同步放假，由於自己已經到了可以退休年紀，配合禁宰的影響不大；另一位年約7旬黃姓攤商也說，反正明天就是光復節3天連假，跟著多放幾天休息也不錯。不過，有年輕攤商則抱怨這波疫情不清楚會影響多大、多久，就怕收入因此短少、影響家計，只能後續觀察影響。

    前往採買的陳姓婦人，一早到豬肉攤買了3袋豬肉，當得知價格破千，立即改口買2袋就好；簡小姐則說，自己不吃牛肉和羊肉，只吃豬肉的她也多買一些豬肉屯貨，萬一真的沒豬肉吃，就選擇吃素也不錯。

    非洲豬瘟來勢洶洶，農業部22日宣布豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散，23日一早民眾前往傳統市場採買豬肉，因為買氣旺，許多攤商未到近午已可收攤。（記者李容萍攝）

    非洲豬瘟來勢洶洶，農業部22日宣布豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散，23日一早民眾前往傳統市場採買豬肉，因為買氣旺，許多攤商未到近午已可收攤。（記者李容萍攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播