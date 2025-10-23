即起全面禁止廚餘餵養豬隻 竹縣環保局查核51家特許養豬場

新竹縣政府環保局表示，全縣各鄉鎮市公所清潔隊即日起回收廚餘工作，不因全面禁止廚餘養豬而停擺。（記者黃美珠攝）

因應國內爆發本土非洲豬瘟，新竹縣內51家獲得特許可以回收廚餘再利用以養豬的養豬戶，縣府農業處宣布即日起也全面禁止使用廚餘飼養。縣府環保局從今天起也將全面查核前述業者是否仍有用蒸煮廚餘飼養豬隻，並加強宣導防疫，另也通令全縣13鄉鎮市清潔隊收垃圾時不停止廚餘回收工作，回收的廚餘則全部進入該局的廚餘再利用廠做成堆肥。

縣府教育局針對全縣114所國中小及其分班分校的營養午餐廚餘回收，正在彙整各校平時的處理模式。有些校方回報委由合法的清運業者回收後處理，有些直接交給清潔隊回收，教育局體健科表示，不論哪種處理方式，他們都將要求相關業務承辦人和業者最後全部要進入縣府環保局的廚餘回收再利用廠。

請繼續往下閱讀...

縣府農業處長傅琦媺說，當初境外發生非洲豬瘟時，中央就已經公告禁止再用廚餘飼養豬隻，不過考慮大新竹消費者的消費習慣，縣內有51家、在養頭數200頭以上的養豬場經縣府環保局輔導後，取得了廚餘回收再利用的資格，而得以續用經蒸煮、高溫殺菌後的廚餘養豬，如今國內爆發本土疫情，所以即日起這51家也必須停止再用廚餘養豬。

縣府環保局事業廢棄物防治科長廖浩伯說，他們從今天下午開始進場查核前述51家業者，進行相關的法令防疫宣導外，也確認他們是否已經停止蒸煮廚餘養豬。同時也會通令全縣各地清潔隊仍持續回收家戶的廚餘，最後全部收入該局的廚餘回收再利用廠處理，請民眾不要擔心。

新竹縣內原本獲得特許的51家可用廚餘養豬的業者，即日起也必須配合防疫全面禁用。（竹縣府環保局提供）

