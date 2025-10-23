案場豬隻撲殺可掩埋？陳駿季：應變中心決議火化「地方要遵守」

農業部長陳駿季今天在立法院答詢時指出，非洲豬瘟案場的豬隻採掩埋確實不是最好的方式，已在應變中心決議採取火化，而應變中心的決議，地方政府應該要遵守。（記者方賓照攝）

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，10日第1頭豬隻發病死亡後，該案場13日時持續出豬28頭，並流向台中、彰化、嘉義等地，民進黨立委蔡易餘今（23）日質詢時表示，案場14日起豬隻死亡數量異常，質疑可能涉及隱匿疫情；農業部長陳駿季表示，仍待詳細疫調，最快下週一報告出爐。

蔡易餘質疑台中非洲豬瘟案場涉隱匿疫情

農業部今赴立院經濟委員會報告「非洲豬瘟防檢疫後續防疫精進作為」，蔡易餘質詢時指出，台中該案場在第1隻豬隻發病死亡後，卻在13日仍出豬28頭，14日時該案場因在化製廠呈現死亡數量異常，台中市動保處人員到場卻未採檢，質疑該案場可能13日時就有大量豬隻染疫死亡，而事後到場採檢，相關人員到案場採檢3頭豬、取得15個樣品，全部都顯示非洲豬瘟核酸陽性，等同染疫率百分百，質疑該案場可能涉及惡意隱匿疫情。

陳駿季回應表示，該案場是在13日時出豬28頭到台中大安肉品市場，因屠宰前後都會經過突檢獸醫師屠前屠後檢查，都沒有相關症狀，也表示非洲豬瘟並不會傳人。

陳駿季進一步指出，化製廠都會有監控數據，以該養豬場的飼養規模，若出現3%以上的豬隻死亡，就是異常的狀態，會立刻通報地方政府，至於該案場是否有隱匿疫情，則還要等詳細疫調後才能確定。

台中市府原本打算採用掩埋方式處理，並表示無法配合火化，引起外界質疑是否可能汙染地下水源，甚至導致病毒進一步散播？陳駿季表示，部分設置化製場的縣市不允許其他縣市跨區火化，另掩埋確實不是最好的方式，已在應變中心決議採取火化，而應變中心的決議，地方政府應該要遵守，已協調台中環保局、農業局用生物處理機處理豬體後再焚化，也已獲得台中市府初步同意。

染疫豬隻全掩埋 台中農業局長張敬昌：中央未要求一定要焚化

