    首頁 > 生活

    中市府3天內清查168處養豬場豬隻 月底稽查500家市售豬肉來源

    2025/10/23 13:05 記者蘇孟娟／台中報導
    台中成破口，市府亡羊補牢3天內清查全市168養豬場豬隻健康。（記者蘇孟娟攝）

    台中養豬場昨爆驗出非洲豬瘟病毒，成台灣防疫破口，台中市政府今再開記者會宣布，將在3天內調查全市168個養豬場及大安肉品市場的豬隻健康安全；衛生局則會在月底擴大稽查500家市售豬肉肉品來源及標示，防堵來路不明豬肉流入市面。

    台中市昨爆發非洲豬瘟首例成眾矢之的，今日市府再度公開說明，設法亡羊補牢。副市長黃國榮指出，昨日盧市長兩度召集跨局處會議，作成多項因應措施，也包括學校午餐即日起禁用溫體豬肉、禁打包午餐，經發局監控市場肉品價格波動，另農業局須在3天內完成全市168家養豬場及大安肉品市場豬隻健康，衛生局加強稽查豬肉來源及標示等，市府將「嚴格稽查、有查必報」。

    農業局長張敬昌指出，另已追查到事發養豬場13日售出的28頭豬隻流向，由衛生局食安處續查銷售下游；衛生局長曾梓展指出，其中23隻賣在台中、4隻賣彰化，1隻賣到嘉義，除通知相關縣市外，也積極追查下游流向；另預計在月底前擴大稽查500件肉品來源及標示，防堵來路不明豬肉流入市面，一旦發現異常肉品即通報農業部採樣送檢，以防疫情擴大。

    經發局長張峯源則指出，今日已查台中市30處公有市場193攤生鮮肉攤及民間市場攤商，台中市豬肉肉品價格平穩定未明顯波動，其餘肉品包括雞、魚肉及雞蛋價格也平穩；至於學校午餐廚餘不能打包，今起改由環保局統一回收。

    針對外界質疑台中市捨焚化採掩埋處理這批豬瘟病死豬，張敬昌則再強調，依法就是可以選擇掩埋、焚燒或化製處理，台中評估環境等因素後採行掩埋到中央指定的合法掩埋場，一切均有嚴格處理標準，台灣之前爆發口蹄疫也是採掩埋處理，已有相關完整經驗，民眾不必擔心擴散疑慮。

