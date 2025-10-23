為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    士林官邸朱槿花展1日限定 花色千變萬化如調色盤

    2025/10/23 12:36 記者何玉華／台北報導
    士林官邸1日限定「2025朱槿花展」，近千朵花色變化萬千。（圖由台北市公園處提供）

    士林官邸1日限定「2025朱槿花展」，近千朵花色變化萬千。（圖由台北市公園處提供）

    光復節連假將到，士林官邸1日限定「2025朱槿花展」25日（六）於士林官邸公園園藝展覽館登場，全台7位頂尖朱槿育種家及多位花友參展，展出包括「妮卡」、「懶雲窩」、「綺麗」等知名系列，近千朵花色變化從純白到黑藍、橘紅、粉紫，甚至有三色花瓣、重瓣斑紋的夢幻組合，宛如花中藝術品，展現出台灣朱槿育種的無限創意與多樣性，猶如大自然與人類巧思共織的「花卉調色盤」。

    台北市公園處處長藍舒凢表示，台灣氣候條件得天獨厚，全年皆適合朱槿栽培；春秋兩季氣溫溫和，更是育種的黃金季節，甚至優於部分熱帶國家。近年來，本土育種技術更持續精進，不僅在國際朱槿協會（IHSA）登記品種數中躍居全球第4名，也在美國朱槿協會花展中屢獲大獎，展現台灣業餘育種者的驚人實力。

     

    公園處指出，本次展覽邀集全台7位頂尖朱槿育種家及多位花友共同參展，包括「妮卡」、「懶雲窩」、「綺麗」等知名系列。花色變化從純白到黑藍、橘紅、粉紫，甚至有三色花瓣、重瓣斑紋的夢幻組合，宛如花中藝術品；展覽採用「單朵瓶插」展示，讓每一朵朱槿都能成為舞台主角，這也是國際朱槿展常見的呈現形式。

    展覽除了主角朱槿，今年特別增設「彩葉芋特展區」，展出「宇宙唯一」、「朝霞」等近10種色彩繽紛、紋理細膩的彩葉芋。彩葉芋的斑斕葉色與朱槿的艷麗花姿交織出1座熱帶花園的絢爛風景，為展覽增添夢幻層次。此外，現場還安排花友與育種家面對面交流，分享栽培、修剪與育種技巧，從花色遺傳到選拔育成，讓民眾一次體驗美學與知識的雙重饗宴。

    士林官邸1日限定「2025朱槿花展」，採用「單朵瓶插」。（圖由台北市公園處提供）

    士林官邸1日限定「2025朱槿花展」，採用「單朵瓶插」。（圖由台北市公園處提供）

    士林官邸1日限定「2025朱槿花展」，近千朵花色變化萬千。（圖由台北市公園處提供）

    士林官邸1日限定「2025朱槿花展」，近千朵花色變化萬千。（圖由台北市公園處提供）

