循環經濟博覽會登場 賴瑩瑩：青年創新是啟動點

資源循環署署長賴瑩瑩。（記者黃宜靜攝）

為推廣循環及永續消費，環境部今（23）日於松山文創園區舉行「超越圈圈-循環經濟博覽會」開幕式；環境部資源循環署署長賴瑩瑩表示，青年創新是推動循環經濟的新生動力，青年從新創發展到商業模式，形成台灣循環經濟發展基礎。

邁入第6年的「超越圈圈-循環經濟博覽會」（Circular-Cross EXPO 2025），將於今（23）日至26日在松山文創園區展開，邀請來自荷蘭、日本、菲律賓、尼泊爾、印尼與泰國等國代表參與，串聯超過百家國內外品牌與組織，以「從日常生活到國際舞台的循環實踐」為主題，從文化、美學到技術，完整呈現台灣循環經濟的創新能量與國際連結。

賴瑩瑩表示，創新一切的啟動點，青年更是循環經濟推動的新生動力，超越圈圈博覽會舉辦的6年間，挖掘台灣各地青年工作室，從新創發展到商業模式，找到台灣新生的動力，更形成台灣循環經濟發展基礎。

賴瑩瑩進一步指出，此次活動同步與「亞太循環經濟熱點論壇（APCER Hotspot）」聯動舉行，意義重大，台灣也在此論壇中，提出台灣循環經濟路徑圖草案，希望2050年能達到減碳、零廢棄的目標，唯有透過年輕人、各企業參與才能達到2050年目標。

荷蘭循環熱點基金會執行長Freek van Eijk、營運長Vesna Lavtizar在致詞時表示，荷蘭被譽為全球循環經濟的領跑者，但對我們而言，台灣是亞太區的循環經濟先驅。台灣正成為串連區域循環機會的重要門戶。因此2國在該活動中共同分享對循環經濟的洞見、實踐與熱情，透過合作擴大創新規模，讓循環經濟成為新的日常模式。

將水庫淤泥製成杯子製品。（記者黃宜靜攝）

環境部今（23）日於松山文創園區舉行「超越圈圈-循環經濟博覽會」開幕式，邀請來自荷蘭、日本、菲律賓、尼泊爾、印尼與泰國等國代表參與。（記者黃宜靜攝）

