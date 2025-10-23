受非洲豬瘟影響 桃園營養午餐豬肉部分改為其他肉品取代

桃園市各學校營養午餐自即日起不在食用豬肉，小朋友用餐不受影響。（記者謝武雄攝）

台中疑似爆發非洲豬瘟，桃園市長張善政昨傍晚宣布10點因應措施，其中學校營養午餐自今日起全面禁食豬肉，由於事出突然，各學校基本上以豬肉為主菜部分都調整為雞肉、魚肉，例如豬排改為雞排，但部分以豬肉為配菜副菜，例如雪菜炒碎肉部分則暫未更換，原則上從下週一起會全面暫停食用豬肉。

由於非洲豬瘟造成營養午餐全面改用雞肉取代，團膳業者也抱怨，雞肉價格也開始漲價，考量非常時期供餐不易，教育局已要求學校選擇衛生、來源清楚的國產可溯源肉類，或其他替代蛋白質食材，如雞肉、魚類、雞蛋、豆腐等相類似營養價值的食材及植物性蛋白食材等優先使用，並建議給予供應廠商適度彈性，確保學童每日均能享用安全無虞、營養均衡的午餐。

請繼續往下閱讀...

另廚餘為非洲豬瘟疫情主要傳播可能途徑之一，教育局請學校向師生宣導惜食、廚餘減量及正確回收等觀念，並強化廚餘減量作為，落實廚餘管理機制；提醒相關人員熟廚餘應瀝水後，再丟入廚餘桶，生豬肉、內臟及其製品勿丟入廚餘桶，請併入一般垃圾處理。

桃園市各學校營養午餐自即日起不在食用豬肉，小朋友用餐不受影響。（記者謝武雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法