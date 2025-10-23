為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    受非洲豬瘟影響 桃園營養午餐豬肉部分改為其他肉品取代

    2025/10/23 12:27 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市各學校營養午餐自即日起不在食用豬肉，小朋友用餐不受影響。（記者謝武雄攝）

    桃園市各學校營養午餐自即日起不在食用豬肉，小朋友用餐不受影響。（記者謝武雄攝）

    台中疑似爆發非洲豬瘟，桃園市長張善政昨傍晚宣布10點因應措施，其中學校營養午餐自今日起全面禁食豬肉，由於事出突然，各學校基本上以豬肉為主菜部分都調整為雞肉、魚肉，例如豬排改為雞排，但部分以豬肉為配菜副菜，例如雪菜炒碎肉部分則暫未更換，原則上從下週一起會全面暫停食用豬肉。

    由於非洲豬瘟造成營養午餐全面改用雞肉取代，團膳業者也抱怨，雞肉價格也開始漲價，考量非常時期供餐不易，教育局已要求學校選擇衛生、來源清楚的國產可溯源肉類，或其他替代蛋白質食材，如雞肉、魚類、雞蛋、豆腐等相類似營養價值的食材及植物性蛋白食材等優先使用，並建議給予供應廠商適度彈性，確保學童每日均能享用安全無虞、營養均衡的午餐。

    另廚餘為非洲豬瘟疫情主要傳播可能途徑之一，教育局請學校向師生宣導惜食、廚餘減量及正確回收等觀念，並強化廚餘減量作為，落實廚餘管理機制；提醒相關人員熟廚餘應瀝水後，再丟入廚餘桶，生豬肉、內臟及其製品勿丟入廚餘桶，請併入一般垃圾處理。

    桃園市各學校營養午餐自即日起不在食用豬肉，小朋友用餐不受影響。（記者謝武雄攝）

    桃園市各學校營養午餐自即日起不在食用豬肉，小朋友用餐不受影響。（記者謝武雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播