為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中養豬場爆非洲豬瘟追肉品流向 農業部：流入市場28頭豬皆安全

    2025/10/23 12:56 記者蔡淑媛／台中報導
    杜文珍指出，該豬場在檢驗前賣出28頭猪，肉品分別在拍賣前、屠宰前都經獸醫師檢查在臨床觀察為健康，因此肉品上市安全無虞。（記者蔡淑媛攝）

    杜文珍指出，該豬場在檢驗前賣出28頭猪，肉品分別在拍賣前、屠宰前都經獸醫師檢查在臨床觀察為健康，因此肉品上市安全無虞。（記者蔡淑媛攝）

    台中市梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，從10月10月豬隻發病到20日採檢後驗出，10月13日曾售出28頭豬至大安肉品市場，市府追查肉品流向；非洲豬瘟前進應變所指揮官、農業部長務次長杜文珍指出，該批肉品分別在拍賣前、屠宰前都經獸醫師檢查在臨床觀察為健康，因此肉品上市安全無虞。

    防檢署台中分署副組長余俊明表示，28頭豬送肉品市場拍賣，拍賣前有獸醫師檢查，拍賣完後送到合法屠場屠宰，屠宰後再經現場屠宰獸醫師檢查，經調閱所有資料後皆為合格，可供人食用。

    余俊明強調，該28頭豬是經兩層把關，包括拍賣前有現場獸醫師看過才會拍賣，屠宰前也有屠檢獸醫師把關，最後屠宰後才能供人使用，他說，如果拍賣前發有異常，是不會拍賣的。

    杜文珍說，該批豬肉要上市前要有健康證明書，在拍賣前有現場獸醫師檢查，進到屠宰廠前也有獸醫師、或屠檢人的衛生檢查，如有不合格就要判廢棄不能使用，因此這28頭經層層把關，從健康證明書，屠前、屠後檢查，都是上市安全。

    余俊明強調，該28頭豬是經兩層把關，包括拍賣前有現場獸醫師看過才會拍賣，屠宰前也有屠檢獸醫師把關，最後屠宰後才能供人使用，他說，如果拍賣前發有異常，是不會拍賣的。（記者蔡淑媛攝）

    余俊明強調，該28頭豬是經兩層把關，包括拍賣前有現場獸醫師看過才會拍賣，屠宰前也有屠檢獸醫師把關，最後屠宰後才能供人使用，他說，如果拍賣前發有異常，是不會拍賣的。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播