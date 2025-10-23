台中養豬場爆非洲豬瘟追肉品流向 農業部：流入市場28頭豬皆安全

杜文珍指出，該豬場在檢驗前賣出28頭猪，肉品分別在拍賣前、屠宰前都經獸醫師檢查在臨床觀察為健康，因此肉品上市安全無虞。（記者蔡淑媛攝）

台中市梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，從10月10月豬隻發病到20日採檢後驗出，10月13日曾售出28頭豬至大安肉品市場，市府追查肉品流向；非洲豬瘟前進應變所指揮官、農業部長務次長杜文珍指出，該批肉品分別在拍賣前、屠宰前都經獸醫師檢查在臨床觀察為健康，因此肉品上市安全無虞。

防檢署台中分署副組長余俊明表示，28頭豬送肉品市場拍賣，拍賣前有獸醫師檢查，拍賣完後送到合法屠場屠宰，屠宰後再經現場屠宰獸醫師檢查，經調閱所有資料後皆為合格，可供人食用。

余俊明強調，該28頭豬是經兩層把關，包括拍賣前有現場獸醫師看過才會拍賣，屠宰前也有屠檢獸醫師把關，最後屠宰後才能供人使用，他說，如果拍賣前發有異常，是不會拍賣的。

杜文珍說，該批豬肉要上市前要有健康證明書，在拍賣前有現場獸醫師檢查，進到屠宰廠前也有獸醫師、或屠檢人的衛生檢查，如有不合格就要判廢棄不能使用，因此這28頭經層層把關，從健康證明書，屠前、屠後檢查，都是上市安全。

