2025新北歡樂耶誕城倒數！LINE FRIENDS熊大、莎莉、兔兔總動員

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色IP熊大、熊美、莎莉、兔兔與minini夥伴們品牌合作。（記者翁聿煌攝）

新北市觀光旅遊局23日舉辦「2025新北歡樂耶誕城」啟動記者會，2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色IP熊大、熊美、莎莉、兔兔與minini夥伴們品牌合作，打造可愛趣味各式裝置，將分布在市民廣場周遭區域，今年主燈則以「歡樂馬戲棚」為主題，結合燈光、音樂與動態機械，打造出夢幻的主燈秀，活動將自11月14日至12月28日為期45天。

新北市長侯友宜說，今年的歡樂耶誕城將於11月14日晚上以「萬眾矚目！奇幻馬戲大秀」震撼開幕，在開城夜晚將帶來精采絕倫的馬戲大秀、「全新展演！演唱會投影及LED舞台首度連動，運用光影隨音樂節奏變幻，創造沉浸式的聲光體驗。

請繼續往下閱讀...

今年歡樂耶誕城與LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini合作，可愛的LINE FRIENDS熊大、熊美、莎莉、兔兔與minini夥伴們lenini、salini、bnini現身燈區，打造限定版耶誕造景與打卡點。

觀旅局長楊宗珉說，「2025新北歡樂耶誕城」不僅有滿滿馬戲趣味的耶誕裝置內容，系列豐富活動也將於11月14日開城後接續展開，包含14日「耶誕馬戲開城SHOW」，15日至16迎來「童樂馬戲嘉年華」，12月5日至7日舉行洋溢著異國風情的「Freunde willkommen! 德國耶誕市集」。

最受矚目的「巨星耶誕演唱會-The Greatest Show」將於12月13日至14日熱情開唱，重磅演唱卡司接連嗨翻耶誕城，12月25日當天還有「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」，帶來多元而動人的音樂饗宴，更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，除與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」夥伴們品牌合作，還有眾多主題活動，與民眾同歡。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法