    新光三越南西店牛喜壽喜燒疑食物中毒 台北市衛生局令限期改善

    2025/10/23 12:28 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市衛生局表示，昨日已稽查新光三越南西店的牛喜壽喜燒，發現有食材未加蓋保存的衛生缺失，責令業者在27日前改善完成，檢驗過程則需1到2週才會出爐。（圖由台北市衛生局提供）

    日前有消費者去台北市新光三越南西店的牛喜壽喜燒用餐，卻有發燒、嘔吐等狀況，已通報台北市衛生局。衛生局表示，昨日已前往稽查，發現有食材未加蓋保存的衛生缺失，責令業者在27日前改善完成，檢驗過程則需1到2週才會出爐。

    民眾在社群平台發文反應，20日前往新光三越南西店的牛喜壽喜燒用餐，但隔日出現腹瀉、發燒到38.8度，送急診後返家又開始發燒。民眾說，同行友人也有同樣狀況，已經通報衛生局。

    衛生局說，22日前往稽查，現場查有冰箱食材未加蓋保存之衛生缺失事項，已責令業者於10月27日前改善完成，期屆如未改善，將依食安法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰；現場也抽驗用於醬料的「蛋液慕斯（原味）」及「蛋液慕斯（松露）」，檢驗結果約需1至2週出爐。

