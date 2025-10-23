嘉市府新設「勞工及青年發展處」培力青年與勞工

嘉市府透過舉辦活動培力青年及勞工發展未來。（嘉市政府提供）

嘉義市政府為讓市政貼近民意，進行組織調整，將新設「勞工及青年發展處」，該案已於10月7日市務會議通過草案，並提送市議會審議。市府表示，嘉市擁有12.9萬的勞動力人口及近6萬的青年人口，未來勞青處成立，將以勞工專業為基礎，持續提升勞動福祉及促進勞資和諧，進一步帶動地方經濟穩健發展。

市府表示，勞青處成立後，市府含所屬機關總計為21個局處，府內為15處、編制員額387人，總員額（不含警消）911人。

市長黃敏惠說，嘉市鄰近眾多產業園區，近年以優質醫療、教育、長照與生活機能條件，持續磁吸人才進駐。在全球產業與勞動市場快速變遷的當下，嘉市不斷調整腳步、迎向挑戰，為城市注入新的成長動能。未來勞工及青年發展處的成立，將以勞工專業為基礎，持續提升勞動福祉及促進勞資和諧，進一步帶動地方經濟穩健發展。

新設立的勞青處，由社會處原「勞資及勞動條件科」及「勞動力及青年發展科」移置，並更名為「勞工行政科」及「勞資關係科」，另新增「青年發展科」，期能更有效率整合資源提升勞政政策執行力，回應地方勞動事務與青年未來發展的實際需求。

勞青處掌理包括勞資關係、勞工組織、勞動條件、勞工福利、就業輔導及勞工安全衛生、職業訓練、青年生涯輔導、青年志工服務、青年公共參與、青年就業、創業服務及身障就業等事項，期能擴大為民服務效能，提供更專業市政服務事項。

