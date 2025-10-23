為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復鄉中央重建會報在一站式服務台2樓上工 花蓮縣府服務中心裝修中

    2025/10/23 12:49 記者王榮祥／花蓮報導
    中央重建協調會報今在一站式平台（中華電信）二樓運作。（記者王榮祥攝）

    中央重建協調會報今在一站式平台（中華電信）二樓運作。（記者王榮祥攝）

    光復鄉中央災害應變中心前進協調所轉型災後復原重建會報，今在光復鄉一站式服務台二樓上工，隔壁的花蓮縣服務中心則加緊裝修中，中央、地方將持續推進災後復原工作。

    中央前進協調所總協調官行季連成昨宣布馬太鞍堰塞湖紅色警戒降為常態警戒，協調所任務告一段落，轉型為災害重建中央協調會報，今正式運作，縣府也會在協調會報旁設服務中心。

    協調會報規劃9個分組，分別為堰塞湖處置、農業復建、交通橋梁、堤防復建及河川疏濬、環境及公共設施復原、協助收容安置、家園復建、校園重建、產業及觀光振興組。

    協調會報位置在光復鄉中華電信、也就是行政院一站式服務平台的二樓，相關部會人員今上午正式進駐，初步規劃到10/31，11月後會視復原協調情況，再移回行政院東部聯合服務中心七樓，屆時會由東服執行長洪宗楷負責整合所有工作。

    官員說明，協調會報主要是聯繫、整合中央部會與地方（花蓮）災後復原事務，如果災民有需求，可先至一站式平台諮詢，特殊情況再由重建會報相關部會接洽；一站式平台目前每天平均收案約20到30件，提供災民申請相關慰助與補件。

    重建會報分九組，各部會都有人員進駐。（記者王榮祥攝）

    重建會報分九組，各部會都有人員進駐。（記者王榮祥攝）

    光復鄉一站式平台持續運作，每天服務量約30件。（記者王榮祥攝）

    光復鄉一站式平台持續運作，每天服務量約30件。（記者王榮祥攝）

    花蓮縣府光復鄉災後服務中心加緊裝修中。（記者王榮祥攝）

    花蓮縣府光復鄉災後服務中心加緊裝修中。（記者王榮祥攝）

