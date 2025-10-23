台中爆非洲豬瘟 新竹摃丸業者嚴把關

台中疑爆非洲豬瘟，新竹市摃丸業者都嚴陣以待，目前摃丸都經檢驗合格無虞，籲消費者勿拒食。（記者洪美秀攝）

台中市爆非洲豬瘟，各縣市都嚴陣以待啟動防範機制，新竹有名的摃丸業者同樣上緊發條，多數摃丸業者認為目前運作一切正常，供貨情況都很順暢，且非洲豬瘟不會豬傳人，相關摃丸冷凍製品都經過嚴格把關，但擔憂消費者短期內不敢吃摃丸，也加強源頭及門市和下游廠商的宣導，也呼籲消費者不要擔憂，新竹摃丸都經食安把關。

有摃丸業者提到，目前生產線及門市和各通路的摃丸供應都算正常，市面上也未出現滯銷情形，且新竹摃丸都有落實履歷認證，消費者可放心，由於中秋節前後是摃丸及豬肉供應的高峰期，因此產線和門市和零售供應未受到影響，每個月從幾百斤到1000斤都有，摃丸業者也都會有預留存貨，因此3個月內摃丸的供應都不會有問題，就怕消費者擔憂，恐影響銷售情形。

業者表示，市府衛生局平常就會進行豬肉的抽查抽驗機制，業者也都配合稽查抽驗，新竹摃丸一切正常，請消費者不要擔心，同時非洲豬瘟的病毒不會豬傳人，吃豬肉不會感染，而業者也會配合市府單位強化源頭的抽查與檢驗。



