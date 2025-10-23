非洲豬瘟衝擊高雄魯肉飯老店 被迫公休5天

非洲豬瘟衝擊高雄老牌魯肉飯店，建工店被迫公休暫停5天營業。（記者黃良傑攝）

台中1養豬場爆發非洲豬瘟，全台豬肉禁宰禁運5天，深受高雄在地人喜愛，已經營一甲子老店「南豐魯肉飯」，今（23）日貼出告示「23～27日公休！」因應這波疑似豬瘟衝擊。

南豐魯肉飯建工店今天也鐵門拉下，員工沒有在店內，老闆也未接電話，有消費者上門吃魯肉飯撲了空，才想起豬肉禁宰禁運5天，高雄魯肉飯店、焢肉飯也遭波及，只好到隔壁改吃雞肉飯或自助餐。

南豐魯肉飯曾入選今年美食指南的老店，業者使用新鮮「溫體豬」並熬出香濃湯汁，老店在苓雅區在地飄香了一甲子，自強夜市總店也在Google Maps上特別標註「配合政府防疫措施，10/24~10/29店休」。

三民區建工店也貼出公休告示，因配合全國禁止運送及屠宰豬隻5天，建工店10月23日起店休至10月27號，公休告示一出，令不少老饕錯愕，只能改吃其他肉品。

此外，一般小吃業者，由於豬肉庫存量本就不多，加上有業者講究須使用「溫體豬」，若暫停供應天數拉長，恐怕只能停業，希望政府能迅速控制豬瘟疫情。

