防堵非洲豬瘟 台南肉品市場動員消毒

台南市善化及安南肉品市場進行全場消毒，防堵非洲豬瘟疫情風險。（圖由台南市農業局提供）

台中市1處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台南市善化及安南肉品市場今（23）日動員進行全場消毒，後續4天休市期間及未來每日拍賣結束，也會全面消毒，以防堵疫情風險。

台南市農業局主秘吳名彬表示，全國禁運禁宰5天，今天適逢肉品市場休市日，已會同市場人員進行全場擴大消毒，後續4天休市期間將每日持續實施。禁運禁宰5天期滿後，若市場恢復拍賣作業，亦將於每日拍賣結束後持續全面消毒，杜絕疫情風險。

吳名彬指出，動保處之前對本市安南及善化2處肉品市場豬隻進行血清學監測，截至10月22日止，共採集1047件血清樣本送檢均為陰性；另每週休市日均派員到場監督消毒作業，全力守護本市肉品安全與民眾健康。

台南市肉品市場股份有限公司總務課長陳侑岑說，今天上午公司已全部動員展開全場環境的大消毒，未來4天休市期間每天也會有專人消毒，如果5天後恢復拍賣，也會在車輛出場時及每日拍賣結束之後消毒。善化肉品市場平均每天約有400至500頭進場，約8至10車次，安南肉品市場平均每日1000頭左右，約20車次。

台南市動保處針對肉品市場環境擴大消毒，也對豬隻進行血清學監測。（圖由台南市農業局提供）

進出肉品市場人員也加強消毒。（圖由台南市農業局提供）

