台中成豬瘟破口 中市綠營要求議會成立專案小組徹查

台中養豬場昨爆驗出非洲豬瘟病毒，成台灣防疫破口，台中市長盧秀燕昨缺席台中市豬瘟應變記者會，卻參加台中購物節宣傳記者會，民進黨台中市議會黨團痛批，台中防反映慢半拍，錯失10天防疫期，讓台灣非洲豬瘟防疫破防，甚至該場有大量病死豬還讓28隻豬售出，表現荒腔走板，將要求議會成立專案小組，調查事件流程及後續廚餘處理。

黨團總召王立任指出，事件早在10月10日有豬隻出現異常死亡，但動保處14日查場未採樣，直到20日才採樣，21日確診，錯失10天防疫時機，但台中已成全國豬瘟防疫破口，盧秀燕竟還在神隱，「裝睡叫不醒」，黨團要求議會成立專案小組調查來龍去脈，並把過程所有的記綠拿出來檢視。

副總召張芬郁及議員林德宇、江肇國均關心廚餘養豬。江肇國質疑，台中豬隻僅佔全國1.57%，卻高達48%用廚餘養豬，比養豬大縣還高出數倍，「全台只有台中敢」，如今成為全國防疫破口，盧市府第一時間不檢討防疫漏洞，反而甩鍋中央廚餘政策；林德宇也質疑養豬廚餘蒸煮是否符合規定是關鍵，要求環保局公佈當事廚餘場每日操作日記，掌握有沒有落實消毒；張芬郁指出，台中市廚餘數1年有3.5噸，禁用餵豬，未來要放在何處，拒絕再放到大里掩埋場。

議員林祈烽痛批，中央早禁廚餘養豬，例外由地方負責把關，但台中市遲到20日才採樣成破口，行政怠惰；議員蔡耀頡指出，當事養豬場13日竟還送出28隻豬隻進屠宰場，豬隻已異常死亡卻仍持續販售，市府處理荒腔走板；議員陳俞融質疑，台中稱病死豬隻數量太多難火化，要找合適地點採掩埋處理，市府有必要說明掩埋處所。

台中市副市長黃國榮強調，市長第一時間就掌握疫情，從昨天連開兩場府級會議指示應變措施，市府有分工，未必一定要親自主持防疫因應記者會。

環保局長陳宏益強調，事發養豬場使用的廚餘未供應其他養豬場，至於台中使用廚餘的養豬場均有視察檢驗，未來廚餘禁用來養豬，會找地方儲存並致力能源化、肥料化。

