染疫豬隻全掩埋 台中農業局長張敬昌：中央未要求一定要焚化

台中市農業局長張敬昌（右二）說明染疫豬隻處理方式。（記者張軒哲攝）

台中市梧棲區一處養豬場傳出感染非洲豬瘟，場內共有117頭豬隻死亡，前天（21日）採樣檢疫發現為非洲豬瘟陽性後，剩餘的195頭豬隻全部遭到撲殺，昨日搬運剩餘豬隻屍體，吊掛上車後，運至山線地區一處應急掩埋場，但外界質疑，中央要求焚燒死豬，台中市府卻用掩埋處理，恐難以立刻消滅病毒。台中市農業局長張敬昌今日表示，中央並未要求該案場豬隻一定要焚化處理。

昨日下午市府人員全副裝備，將195頭豬隻屍體搬運或吊掛上車，仔豬以徒手搬運，大型豬隻屍體吊掛上車，載運銷毀屍體。台中市政府今日召開跨局處記者會，說明如何防堵非洲豬瘟。

台中市農業局長張敬昌表示，案發後市府已針對該牧場預防性撲殺，該牧場總共有300多頭豬隻，除了117頭已經死亡，市府撲殺195頭。豬隻撲殺後有幾種處理方式，就地掩埋、焚化或疫地掩埋，台中市本來就有一處合格的疫病防治掩埋場，因此以化製車運到該掩埋場掩埋。

張敬昌表示，中央並未強制要求要焚化豬隻屍體，本來就有用掩埋方式處理豬隻屍體，這次梧棲案場豬隻數量難以焚化處理，改採掩埋方式，會噴灑化學消毒藥劑，在期限內禁止開挖，皆依相關掩埋程序處置，請外界不用擔心。

台中市副市長黃國榮召開跨局處記者會，說明如何防堵非洲豬瘟。 （記者張軒哲攝）

