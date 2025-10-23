台中爆非洲豬瘟 邱議瑩嗆「最愛驗豬肉的盧秀燕賠得起嗎？」

台中爆發非洲豬瘟，立委邱議瑩批盧秀燕「賠得起嗎？」（圖由邱議瑩提供）

台中爆發非洲豬瘟，對於台中市政府於豬隻死亡10天後才採樣，遭外界質疑時程延宕，民進黨立委邱議瑩認為這會影響將近千億產值的養豬業，更直批最愛驗豬肉的盧秀燕「賠得起嗎？」、「藍白這樣預算亂砍，導致台灣未來有可能成為非洲豬瘟疫區」。

立法院經濟委員會今（23日）緊急安排農業部專案報告，邱議瑩表示，這件事一定有某些疏失，這些疏失會出現在哪裡？10月10日台中的牧場已經開始出現豬隻死亡，10月14日台中動保處去訪視，認為沒有異常而沒有採樣。但依照中央規定，只要有不確定性、不知明原因死亡，都應該立刻採檢，結果死了117頭豬，台中動保處拖了10天才通報；更扯的是，10月13日這家牧場還運了30頭豬出去賣。

邱議瑩說，她最難過的是，「最愛驗豬肉的盧秀燕，一盒西布特羅驗到台糖虧損連連，結果最該驗的豬隻死亡，不驗、不開記者會、不說明，還叫大家去參加台中購物節!」，現在所有作為幾乎都是要交給農業部去做，到底盧秀燕知不知道養豬業者的所有產值，影響的是多少億？「盧秀燕賠得起嗎？」、「盧秀燕可以擔得起來嗎？」

邱議瑩再批，藍白兩黨大砍農業部的媒體宣傳預算，更指「偉大的黃國昌委員還說要砍到讓大家有感」，這真的大家有感了，非洲豬瘟進來了，防疫宣傳不夠、防疫動作不夠，真的讓大家很有感，而且這個感是憤怒。她質疑農業部預算遭藍白這樣預算亂砍，若台灣未來成為非洲豬瘟疫區，現在等於是在幫他們擦屁股。

農業部長陳駿季表示，目前疫調仍在進行中，但根據動物傳染病相關法規，當豬場有異常，地方政府動保處的人員本就有權利前往豬場檢查，飼主不得拒絕。而後續農業部會高規格方式處理，包含核酸片段定序、分類，並會依據世界動物衛生組織（WOAH）規定，做相關通報。

