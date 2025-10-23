驚！吃完台北知名壽喜燒39度高燒+腹瀉 google評論至少20則回報

網友發文還原事發經過。（取自Threads@cassandrareynolds）

有網友發文指出，在台北市知名壽喜燒「牛喜壽喜燒」用餐後，出現39度以上高燒，並有腹瀉、嘔吐症狀，緊急送急診，和她一同用餐的網友也同樣送急診。查看該店Google評論，竟有超過20則評論回報出現相同情形，目前衛生局證實已經介入，將前往稽查。

有網友昨日下午在Threads上發文表示，20日晚間6點到新光三越牛喜壽喜燒用餐後，隔天早上開始腹瀉，下午就發起高燒，晚上10點開始嘔吐。高燒不退前往急診就醫時燒到38.8度，22日出院回家吃了退燒藥後，還是繼續「燒燒退退」，到她發文時竟還燒到39.8度。原 PO 表示和她一起用餐的朋友，人也還在急診室，目前已經通報衛生局。

本報實際查看Google評論，發現至少有20則以上評論表示有相同情況，多人指出發燒到39度以上。有用餐網友在評論區指出鐵鍋有生鏽情形，也有人質疑是生食的雞蛋有問題。

台北市衛生局證實，目前已經接獲投訴，將於店家營業時間前往稽查。

至少20則評論回報。（取自Google評論）

