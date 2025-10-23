為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    騎YouBike更安心！台南市加碼投保第三人責任保險正式上路

    2025/10/23 11:56 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市公共自行車YouBike 2.0加碼保投保「第三人責任保險」，民眾騎乘更有保障。（記者洪瑞琴攝）

    騎乘台南YouBike更有保障了！台南市公共自行車YouBike 2.0累積騎乘次數突破1000萬人次，市府今（23）日宣布再加碼保障，自10月22日起，南市所轄全數6200輛YouBike已投保「第三人責任保險」，讓民眾用車更安心。

    南市交通局說，由台灣產物保險公司台南分公司承保，此保險以騎乘南市YouBike的使用者為被保險人，保障期間自完成取車程序起至成功歸還車輛為止。若在使用過程中因意外事故造成第三人受傷或死亡，並依法應負賠償責任時，保險公司將於保險金額範圍內給付理賠。每一個人體傷（含死亡）最高理賠金額為200萬元。

    交通局提醒，責任保險需釐清事故責任歸屬，民眾若在騎乘過程發生意外，應立即撥打110報警，由警方進行事故處理與製作筆錄。若有申請理賠需求，應備妥警方處理文件、醫療收據及相關證明文件，向保險公司提出申請。此外，民眾若對理賠流程或保險內容有疑義，可撥打台灣產物保險公司免費客服專線0809-068-888洽詢。

    YouBike 2.0上路以來，深受民眾及遊客喜愛，累積里程與使用率持續攀升。林先生表示，新增第三人責任保險，不僅提升公共運具安全保障，也能展現市府重視民眾騎乘權益與安全的決心。

