    綠委踢爆走私中國肉製品地下管道 籲加強郵包管制

    2025/10/23 11:55 記者楊媛婷／台北報導
    民進黨立委邱志偉踢爆走私中國肉品的地下管道，呼籲要加強相關郵包的管制措施。（記者楊媛婷攝）

    台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，其中疫情的源頭就可能來自各種從非洲豬瘟疫區走私的肉品，中國更是大宗，民進黨立委邱志偉今（23日）披露中國許多社群平台透過所謂「食品敏感專線」非法走私中國豬肉製品，甚至囂張打出包清關，認為要加強郵包管制。

    農業部今赴立院經濟委員會報告「非洲豬瘟防檢疫後續防疫精進作為」，邱志偉於質詢時指出，中國許多社群平台充斥大量以「食品專線」、「敏感貨專線」、「雙清包稅」、「三日簽收」等為名的地下快遞服務，號稱可將許多含肉製品如月餅、臘肉、雞爪、寵物飼料等透過集運或「台灣敏感專線」直接運送入境台灣，甚至標榜「物品無限制」、「包清關」、「扣貨包賠」等方式攬客。

    邱志偉進一步指出，這類走私中國肉製品的地下管道，對我國防疫安全造成重大威脅，他表示非洲豬瘟疫情非常可能透過這些走私肉品入境，但這類攬客訊息充斥中國社群平台，甚至公開刊登發貨資訊，顯示查緝與跨境資訊合作嚴重不足，邱志偉要求，應就中國等高風險疫區的郵包檢查，並加強相關平台的管理。

    農業部長陳駿季表示，會將此議題納入非洲豬瘟應變中心討論議題，其中郵包部分是由交通部負責，會再跟交通部合作設置檢查的節點。

