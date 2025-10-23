新竹肉品市場 今早全面清消

新竹肉品市場今天開始停拍、停止屠宰5天，工作人員一早就在拍賣場內手動進行清潔消毒工作。（記者黃美珠攝）

防範非洲豬瘟，新竹肉品市場（股）公司今天一早就針對拍賣屠宰以及豬隻繫留場進行全面擴大消毒，總經理詹皓智說，雖然這是他們在每週日例行性的清消作業，但今天配合農業部即日起停止拍賣屠宰的禁令，在新竹縣動物保護防疫所支援下擴大全面辦理以防疫，就連門禁管制也比照過去口蹄疫等疫病在台嚴峻期間從嚴執行。

詹皓智說，新竹肉品市場每天拍賣的豬隻頭數從500頭到700頭不等，其中豬隻來源多半是桃園、苗栗、雲林、彰化、高雄、以及屏東。另每天會有50到60頭的「外運」或是「自備」豬，這些豬隻主要是從其他地區的拍賣市場買的，或是縣內小型養豬戶自行飼養的豬隻，不經新竹肉品市場拍賣卻透過他們屠宰的豬隻，這些豬隻的來源多半就在桃竹苗地區，另有屈指可數從南投來，完全沒有台中過來的豬，請鄉親安心。

他說，新竹肉品市場每天供應大新竹地區的傳統市場或是冷凍廠業者，平均1天的需求量是650頭，供應的品種有白豬、大黑豬以及本土黑豬，因為消費習慣使然，確實很多是用廚餘飼養。

由於這次梧棲爆發非洲豬瘟的養豬戶，是在養頭數300頭以下，以餿水飼養豬場，憂心衝擊到縣內的廚餘養豬戶，因此詹皓智一早也緊急電話關切這些類似飼養方式的豬農們在明令停止使用廚餘養豬後，下週二（28日）恢復開市時，他們之前餿水飼養的豬隻該怎麼辦？一名養豬農當下直言只能先觀望，但希望他能代為反映，希望政府相關政策能對他們有配套的保障。

新竹肉品市場對於拍賣場外、豬隻繫留場等區域出動自動噴霧車執行消毒。（記者黃美珠攝）

新竹肉品市場從即日起嚴格加強門禁管制和消毒。（記者黃美珠攝）

新竹肉品市場總經理詹皓智一早致電廚餘養豬戶表達關心和慰問。（記者黃美珠攝）

