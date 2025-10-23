為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    颱風共伴效應 基隆大武崙沙灘滿目瘡痍

    2025/10/23 11:51 記者盧賢秀／基隆報導
    環保局出動機具和人員清除大武崙沙灘的廢棄物。（記者盧賢秀攝）

    環保局出動機具和人員清除大武崙沙灘的廢棄物。（記者盧賢秀攝）

    風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆市海岸風強浪大，並帶來了大量的大型廢棄物和漂流木，大武崙沙灘被廢棄物覆蓋，滿目瘡痍，環保局今天上午出動大型機具和人員，預估要1週的時間才能將大型廢棄物清除完。

    基隆北海岸這幾天風勢、雨勢大，沿岸有大浪，日前大浪越堤將，致碧砂漁港遊艇碼頭泊區內的遊艇受損翻覆或沉沒；大武崙沙灘也累積了大量的廢棄物和漂流木，比颱風天還多。

    今天風雨較緩和，環保局的機具和清潔隊員進場，清除沙灘的垃圾和漂流木，初估要1週左右才能清完。

    產業發展處長蔡馥嚀表示，颱風外圍環流和東北季風的共伴效應，大武崙沙灘遍布海廢垃圾和漂流木，市府21日就已經封閉了大武崙沙灘，禁止民眾進入避免危險，今天開始機具進場清除海廢，大約1左右才能將大型廢棄物清完，再進行小規模的淨灘。

    基隆大武崙沙灘布滿大型廢棄物和漂流木。（記者盧賢秀攝）

    基隆大武崙沙灘布滿大型廢棄物和漂流木。（記者盧賢秀攝）

    基隆大武崙沙灘布滿大型廢棄物和漂流木。（記者盧賢秀攝）

    基隆大武崙沙灘布滿大型廢棄物和漂流木。（記者盧賢秀攝）

    環保局出動機具和人員清除大武崙沙灘的廢棄物。（記者盧賢秀攝）

    環保局出動機具和人員清除大武崙沙灘的廢棄物。（記者盧賢秀攝）

    基隆大武崙沙灘布滿大型廢棄物和漂流木。（記者盧賢秀攝）

    基隆大武崙沙灘布滿大型廢棄物和漂流木。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播