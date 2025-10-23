颱風共伴效應 基隆大武崙沙灘滿目瘡痍

環保局出動機具和人員清除大武崙沙灘的廢棄物。（記者盧賢秀攝）

風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆市海岸風強浪大，並帶來了大量的大型廢棄物和漂流木，大武崙沙灘被廢棄物覆蓋，滿目瘡痍，環保局今天上午出動大型機具和人員，預估要1週的時間才能將大型廢棄物清除完。

基隆北海岸這幾天風勢、雨勢大，沿岸有大浪，日前大浪越堤將，致碧砂漁港遊艇碼頭泊區內的遊艇受損翻覆或沉沒；大武崙沙灘也累積了大量的廢棄物和漂流木，比颱風天還多。

今天風雨較緩和，環保局的機具和清潔隊員進場，清除沙灘的垃圾和漂流木，初估要1週左右才能清完。

產業發展處長蔡馥嚀表示，颱風外圍環流和東北季風的共伴效應，大武崙沙灘遍布海廢垃圾和漂流木，市府21日就已經封閉了大武崙沙灘，禁止民眾進入避免危險，今天開始機具進場清除海廢，大約1左右才能將大型廢棄物清完，再進行小規模的淨灘。

基隆大武崙沙灘布滿大型廢棄物和漂流木。（記者盧賢秀攝）

