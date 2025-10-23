為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    綠委邱志偉籲學日本將廚餘製作為飼料 陳駿季允諾立刻研商

    2025/10/23 11:54 記者楊媛婷／台北報導
    農業部長陳駿季。（記者方賓照攝）

    台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布從昨起一連5天全面禁用廚餘等，後續依疫情發展再跨部會研商是否持續禁用，民進黨立委邱志偉今（23日）表示，日本也有使用廚餘養豬，但是將廚餘製作為飼料，而非如台灣蒸煮後直接餵食，農業部長陳駿季表示會立刻研議引進。

    農業部今赴立院經濟委員會報告「非洲豬瘟防檢疫後續防疫精進作為」，邱志偉於質詢時指出，目前台灣使用的廚餘養豬法，是將廚餘蒸煮90度、長達1小時就直接餵食，日本也有使用廚餘養豬，但日本是將廚餘製作為飼料後，徹底將可能的病毒消滅後再餵食，透過這樣的處理，也可省去機場、港口眾多繁瑣的檢查，認為應該盡速協助研發廚餘轉為飼料的技術，並且也應該訂定現行廚餘養豬的落日條款，輔導現行使用廚餘養豬的豬場轉型。

    陳駿季回應表示，使用現行廚餘養豬的方式確實要轉型，也認為若可以製作為飼料的話可更降低風險，他表示會後將立刻成立團隊討論，若日本已經有相關技術，考量透過專利授權的方式直接引進，也表示會訂出時間表，讓現行使用廚餘養豬的豬場逐步轉型。

    外界質疑台中市對案場未第一時間採檢，認為有嚴重疏失，防檢署表示，都有訂定相關採檢的指引，邱志偉質疑，若有訂定指引，就可確認是地方政府的疏失。

    目前農業部推動的豬隻死亡保險並未含括疫病，邱志偉認為，應該要用防疫安全網的概念思考，重新設計保單，並納入豬隻疫病，陳駿季表示，會再透過不同面向來降低豬農的風險。

    台中案場使用廚餘，專家認為9成以上的來源就是來自於廚餘，而依防檢署的邊境檢測系統顯示，自中國違法輸入或攜入的肉品高比例被驗出帶有非洲豬瘟病毒；邱志偉指出，許多民眾在中國網購平台購買相關產品，再透過郵包輸入，認為應加強檢查，陳駿季承諾，郵包檢查由交通部負責，會再透過應變中心會議和交通部合作，看是否可截斷相關的節點或者加強檢查。

    民進黨立委邱志偉。（記者楊媛婷攝）

