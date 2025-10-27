為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    LTN投票箱》藝人閃兵連環爆 你會支持他們重回舞台嗎？

    2025/10/27 11:00 即時新聞／綜合報導
    LTN投票箱》藝人閃兵連環爆 你會支持他們重回舞台嗎？（資料照）

    LTN投票箱》藝人閃兵連環爆 你會支持他們重回舞台嗎？（資料照）

    檢警偵辦藝人閃兵案，上週執行第三波行動，又有陳柏霖、修杰楷、Energy書偉與坤達、棒棒堂小杰等5名藝人被拘提，已至少有14名藝人捲入。藝人閃兵行徑一旦曝光，演藝工作全都立刻停擺。而網友對他們能否重返演藝圈的看法不一，有人認為他們做了不良示範，不應再出現在螢光幕前；但也有人覺得誰不會犯錯，若能虛心面對官司並改過，仍願意支持其重回舞台。

    請問你是否支持閃兵藝人重回舞台？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

    新聞連結：
    ※閃兵案 最高檢建議修法不得易科
    ※年輕正妹開民宿獲肯定 「熙熙」笑：想讓大家知道澎湖有多棒！
    ※營養午餐爽吃「整隻松葉蟹」 日本小學生嗨翻︰很高興出生射水市！
    ※鳥兒「屎彈炸車」有偏好？研究曝「這車型」最容易中鏢

    看更多投票結果：
    LTN投票箱》在你心中，對於購屋的總價範圍有沒有明確的期待與規劃？
    LTN投票箱》台灣大賽將開打 2025中職總冠軍是哪一隊？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播