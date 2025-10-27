LTN投票箱》藝人閃兵連環爆 你會支持他們重回舞台嗎？（資料照）

檢警偵辦藝人閃兵案，上週執行第三波行動，又有陳柏霖、修杰楷、Energy書偉與坤達、棒棒堂小杰等5名藝人被拘提，已至少有14名藝人捲入。藝人閃兵行徑一旦曝光，演藝工作全都立刻停擺。而網友對他們能否重返演藝圈的看法不一，有人認為他們做了不良示範，不應再出現在螢光幕前；但也有人覺得誰不會犯錯，若能虛心面對官司並改過，仍願意支持其重回舞台。

請問你是否支持閃兵藝人重回舞台？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

請繼續往下閱讀...

新聞連結：

※閃兵案 最高檢建議修法不得易科

※年輕正妹開民宿獲肯定 「熙熙」笑：想讓大家知道澎湖有多棒！

※營養午餐爽吃「整隻松葉蟹」 日本小學生嗨翻︰很高興出生射水市！

※鳥兒「屎彈炸車」有偏好？研究曝「這車型」最容易中鏢

看更多投票結果：

LTN投票箱》在你心中，對於購屋的總價範圍有沒有明確的期待與規劃？

LTN投票箱》台灣大賽將開打 2025中職總冠軍是哪一隊？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法