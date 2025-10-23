雲林179校下週復課 因應非洲豬瘟部分學校調整午餐菜色

全縣179所學校將於下週恢復上課，已有部分學校調整營養午餐菜色。示意圖。（資料照）

台中養豬場傳出非洲豬瘟，民眾憂心學校營養午餐是否受影響，休假10天的雲林縣179所高中職以下學校27日將上課，縣府祭出2要求請學校配合，現有部分學校已調整菜單因應，甚至調整至下下週，以其他肉類因應。

雲林縣承辦全國運動會，為了配合賽事加上光復節補假和例休假，共179所學校從10月17至26日連休10天，27日將恢復上課，昨卻傳出台中豬場感染非洲豬瘟，不少家長也擔憂營養午餐是否有影響。

縣府教育處發出公告，要求學校配合提供CAS冷凍豬肉為原則，並請廠商預先提供屠宰證明，證明非10月22日後宰殺及非源自感染地；若無法提供相關證明，證明豬肉安全無虞，學校應儘速調整菜單內容，以國產可溯源雞、鴨、魚、豆類等具有優質高蛋白質食材替換。

鎮南國小校長梁博雍指出，已與提供食材的團膳業者取得相關屠宰及來源地證明，請家長放心，但下週起仍隨時注意豬瘟疫情變化，滾動式調整午餐菜色；鎮西國小校長陳嘉銘表示，27至31日營養午餐共有6道菜色調整，如咖哩將豬肉丁改為豆干丁、米糕豬肉原料也改為雞肉絲等，未來菜色也會視情況調整。

元長國中校長文須琢表示，元長鄉共有10所學校，採取午餐採購聯盟方式合作，共1200名學生吃營養午餐，下週的營養午餐含有豬肉的料理，目前已經取得10月22日前的屠宰證明，也非來自感染區，請全鄉家長放心。

文須琢指出，下下週（11/3-7）的營養午餐也由營養師改好菜單，將原菜單如蒙古烤肉、蒜泥白肉、冬瓜肉絲湯等，改為滷雞翅、栗子燒雞、冬瓜燉雞湯，甚至麻婆豆腐也不用豬絞肉、味噌湯也不用豬大骨做熬煮原料，盤點有5道做微調，後續是否再調整，將視疫情發展情況。

