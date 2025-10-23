花蓮傳統市場溫體豬肉每斤漲逾5元 消費者仍搶購

花蓮市傳統市場湧入大批搶購豬肉的消費者。（記者游太郎攝）

台中爆發非洲豬瘟疫情，農業部祭出禁運禁宰5天等措施後，花蓮地區傳統市場豬肉零肉價格今天平均每斤漲5元以上，但消費者仍搶購，上午11時前幾已售完；豬肉商表示，今天的備貨量較昨天增加2成，但不敷市場所需。

花蓮市重慶等市場今天早上湧入大批消費者，一進市場幾乎均先到豬肉攤，一口氣買了平日至少2倍的肉量，還有小吃攤及飲食業昨天就打電話預訂，部分肉攤甚至9點不到就售完準備收攤，並不忘告訴消費者5天後再來，要趁機休假到外縣市旅遊。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣農產運銷公司是花蓮縣政府所屬公營公司，也是服務花蓮縣內農產畜牧業與肉品承銷業的平台，昨天是豬隻進場的最後期限，共進場353頭，較前天增加20％，今天每公斤的平均批發價格從2天前的99.3元，漲價至101.43元，漲幅約1.02%；昨天並已公告，將配合中央政策休市至27日，花蓮縣內本身養豬頭數足夠供應本地所需，重新開放後會優先供應花蓮境內消費者需求，不會缺貨請消消費者放心。

傳統市場肉商表示，花蓮地區民眾較偏愛溫體豬肉，許多餐廳及小吃店昨天就已打電話預訂，半數以上的豬肉已被訂走，但為了服務平日的老主顧，攤上仍盡全力擺上豬肉，未來5天沒肉可賣，只能對顧客說聲抱歉。

花蓮市重慶市場豬肉攤前，消費者把握今天採購溫體豬肉。（記者游太郎攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法