為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮傳統市場溫體豬肉每斤漲逾5元 消費者仍搶購

    2025/10/23 11:38 記者游太郎／花蓮報導
    花蓮市傳統市場湧入大批搶購豬肉的消費者。（記者游太郎攝）

    花蓮市傳統市場湧入大批搶購豬肉的消費者。（記者游太郎攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，農業部祭出禁運禁宰5天等措施後，花蓮地區傳統市場豬肉零肉價格今天平均每斤漲5元以上，但消費者仍搶購，上午11時前幾已售完；豬肉商表示，今天的備貨量較昨天增加2成，但不敷市場所需。

    花蓮市重慶等市場今天早上湧入大批消費者，一進市場幾乎均先到豬肉攤，一口氣買了平日至少2倍的肉量，還有小吃攤及飲食業昨天就打電話預訂，部分肉攤甚至9點不到就售完準備收攤，並不忘告訴消費者5天後再來，要趁機休假到外縣市旅遊。

    花蓮縣農產運銷公司是花蓮縣政府所屬公營公司，也是服務花蓮縣內農產畜牧業與肉品承銷業的平台，昨天是豬隻進場的最後期限，共進場353頭，較前天增加20％，今天每公斤的平均批發價格從2天前的99.3元，漲價至101.43元，漲幅約1.02%；昨天並已公告，將配合中央政策休市至27日，花蓮縣內本身養豬頭數足夠供應本地所需，重新開放後會優先供應花蓮境內消費者需求，不會缺貨請消消費者放心。

    傳統市場肉商表示，花蓮地區民眾較偏愛溫體豬肉，許多餐廳及小吃店昨天就已打電話預訂，半數以上的豬肉已被訂走，但為了服務平日的老主顧，攤上仍盡全力擺上豬肉，未來5天沒肉可賣，只能對顧客說聲抱歉。

    花蓮市重慶市場豬肉攤前，消費者把握今天採購溫體豬肉。（記者游太郎攝）

    花蓮市重慶市場豬肉攤前，消費者把握今天採購溫體豬肉。（記者游太郎攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播