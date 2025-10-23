宜蘭縣肉品市場大清消 各養豬場配發消毒液

台中爆出非洲豬瘟疫情，宜蘭豬肉因有半數仰賴外縣市供應，宜蘭縣肉品市場趁著休市5天展開內外部環境大清消。（圖由讀者提供）

台中爆出非洲豬瘟疫情，宜蘭豬肉因有半數仰賴外縣市供應，宜蘭縣肉品市場趁著今起休市5天展開內外部環境大清消，縣內80多處養豬場也獲宜蘭縣動物植防疫配發消毒用品、防護衣，全力防堵非洲豬瘟入侵。

宜蘭縣肉品市場表示，市場每天都有例行性消毒，但受豬瘟影響，今晨將昨天拍賣出去的毛豬屠宰完畢後，將清消作業做得更加徹底，中央防疫人員也派員監看，今起5天禁運禁宰，內外部都會再次大消毒。

宜蘭現有80多戶養豬場，使用廚餘餵養的有10場，毛豬養頭數4萬6000頭到5萬頭，針對疫情防範，宜蘭縣動植物防疫所將針對3大重點對象加強疫調，包括使用廚餘養豬的養豬場、從外縣市引進小豬飼養、出現異常豬隻死亡的場區，另請各養豬業者強化環境清消。

動防所指出，今天將前往全縣80多戶養豬場進行調查，同時配發消毒液、防護衣，等雨勢稍緩，會另派消毒車消毒養豬場外部環境。

防疫單位強調，非洲豬瘟病毒具高度傳染性與極高致死率，屬我國甲類動物傳染病，雖僅感染豬隻，但在環境中存活力極強，糞便中可存活約11天、冷凍豬肉中甚至可達1000天，非人畜共通傳染病，但目前仍無藥物或疫苗可供防治。

