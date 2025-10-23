曝醫療界「請假有罪」有毒體制！台大工會籲立院修法改善

台大、成大等數個醫院工會今赴立院召開「請假懲處氾濫成災 莫任有毒職場殘害社會」記者會。（記者田裕華攝）

長榮航空空服員抱病執勤離世，引發外界對公司「請假制度」全面檢討。台大、成大等數個醫院工會今赴立院召開「請假懲處氾濫成災 莫任有毒職場殘害社會」記者會揭露，各醫療院所在規章制度上對勞工請假所設下的不利待遇、呼籲勞動部、衛福部及各黨立委採取具體對策，莫再放任「請假有罪」的有毒體制持續殘害醫療業及各業勞工。

公會提出四項訴求包含，一、現行各類法定假別除事假之外，雇主應不得列為勤惰考核項目、不得有所不利待遇；二、勞動部及衛福部應盤點各醫療院所差勤制度，邀集勞資協商強化勞工請假權益保障；三、立法院應修正勞工請假規則、公務人員請假規則、考績法及其施行細則，完善法制；四、賴總統應將勞工請假健康權納入健康台灣願景指標，建立健康職場才會有健康台灣。

台大醫院工會理事鄭婷文指出，近日長榮空服員不幸離世引發社會關注，「請假有罪」的有毒意識普遍深植於各行各業職場環境，而眾多醫院同樣在制度上對勞工請假多有不利待遇。

鄭婷文說，以台大醫院的「年終考核作業原則」為例，一年當中只要勞工申請事病假合計超過14天，該年度就不得考列甲等，此外，院內部分單位在「紅利績效獎金」的發放實務上，也多訂有以出勤天數作為數額計算的規定，即便勞工申請的是特休、病假或婚喪假而非事假，同樣會被視作「缺勤」而減發績效甚至全月歸零。

鄭婷文認為，在女性占大宗的醫院職場內，縱使生理假受到法律明文保障，但肇因於「請假就是自私、就是不負責任、就該感到羞愧」的有毒職場文化，實務上敢於申請生理假的同事可謂寥寥可數。當照顧者失去被照顧的權利，意味著整個醫療體系早已病入膏肓，「健康」不該只是病人的權利，也必須要是醫療人員的權利。

台北榮總工會理事長黃甘迪也說，以台北榮總的「工作獎金核發作業規定」為例，無論是婚、喪、事、病、產、產前、流產、陪產、育嬰、生理等各類假別，勞工在扣除當月請假天數後，倘若到院工作天數未達一半者，即會按比例扣減工作獎金，等同前述的所有假別，在現行制度裡一律被醫院雇主視作「缺勤」，進而「理所當然」對勞工施予不利待遇。

黃甘迪表示，他自己在去年底就因外傷而請了11天病假，當月的底薪便因病假半薪而減損約7800元，當月的工作獎金則減損約5000元，甚至在年終考核時竟直接被評為乙等，當時單位主管所給出的理由便是「你病假請太多天」。現行制度下如此赤裸地貶抑侵害勞工應有的健康權益，究竟如何可能落實中央政府的健康台灣願景？

台大癌醫工會理事長許銘修透露，一名在臨床工作的會員來訊工會，寫下她多年前的親身經歷，當時一手帶她長大的祖父驟然離世，她向醫院申請5天喪假，主管僅冷冷回應道：「人力短缺只能給妳3天，其他2天妳自己想辦法找人換班」，她白天跑殯儀館處理後事，晚上還得傳訊息懇求同事幫忙，最後在頭七的當天沒有找到人力，成為一輩子的遺憾。

許銘修說，相似的悲痛案例在醫院內部數不勝數，醫療人員不分晝夜奉獻一生照護病人，平時能與親人相處的時間早已相當有限，最後卻連親人逝世時都無法好好陪伴最後一程。他痛批，醫院雇主慣性將人力配置逼至極限，當勞工要請假時卻又將協調人力的責任悉數轉嫁，冰山之下就此埋葬了多少醫療人員的遺憾與悲痛。

