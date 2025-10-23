教師退休年齡延後 全教總呼籲取消58歲月退門檻

教師退休年齡延後，全教總今日呼籲政府取消58歲月退門檻。圖為今年教師節前，全教總赴教育部前陳抗表達訴求。（資料照）

教師退休年紀逐年延後，過往年滿50歲、年資25年即可退休（俗稱75制），2017年修法改採「年齡＋年資」逐年遞增新制，2027年成為「85制」且退休年齡不得低於55歲，2033年後不得低於58歲。全國教師工會總聯合會（全教總）今（23）日發聲明表示，部分年資滿30年但年齡未符合規定，或年齡超過55歲但年資不足的教師，都難以符合退休資格，隨著基數續增，未來中小學教師平均年齡將持續上升，呼籲政府取消58歲月退門檻，以改善師資老化。

全教總理事長侯俊良指出，退休制度牽一髮而動全身，核心問題導致師資新陳代謝嚴重惡化，在職教師因制度變革延後退休，現場教師年齡漸趨老化，公教人員專戶新制的不確定性與吸引力不足，導致高達4成取得教師證的準老師選擇跳船，疊加效應直接造成中小學師資新陳代謝嚴重惡化，不利於台灣教育的長遠發展。

侯俊良表示，全教總於2013年曾委託民調機構調查，85%民眾希望中小學導師應小於55歲，73%認為最佳工作年齡為55歲以下，反映社會普遍認為學校需要兼具體力與熱忱的教師，延長退休至58歲，勢必加劇教育現場人力老化，造成師培停滯，影響教育品質，全教總建議取消58歲月退門檻，讓資深教師可自由選擇去留，以釋出更多職缺，吸納年輕教師，以改善師資年齡結構。

此外，侯俊良表示，現行規劃撥補數僅能延後公教人員退撫基金用罄年度3至4年，依最新精算，如要維持基金50年不用罄，政府每年應撥補公務人員計428億元、教育人員計390億元，遠高於政府過去3年之撥補數，全教總要求政府應採10年撥補方案，並應接續撥補現行退撫基金，以健全基金財務。

全教總要求政府：履行撥補承諾，確保基金永續。（圖由全教總提供）

